В Калининградской области ожидается сильная оттепель: воздух может прогреться до +10

В регионе в ближайшие дни прогнозируют заметное потепление. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в четверг, 19 февраля.

По данным синоптиков, уже с воскресенья по вторник дневные температуры будут колебаться от 0 до +3°С. К середине и концу следующей недели отдельные модели допускают ситуацию, при котором столбики термометров могут подняться до +7…+10°С. Эксперты подчёркивают, что при нестабильной циркуляции атмосферы надёжный горизонт прогноза составляет не более трёх-четырёх дней.

По оценке специалистов, метеорологическая зима может завершиться раньше, чем предполагалось до этого. При этом сохраняется вероятность возврата холодов. Пока же, по данным синоптиков, устойчивой зимней погоде в регионе осталось около двух дней.