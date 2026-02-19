Калининградцы рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 23 февраля

ВКонтакте

Средний бюджет на презенты ко Дню защитника Отечества в Калининграде составил 4 200 рублей. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 19 февраля.

«Средняя сумма, которую респонденты планируют потратить на подарки к 23 февраля, составила 4 200 рублей. Бюджет на подарки растёт вместе с уровнем дохода опрошенных: 3 300 рублей среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц и 5 100 рублей среди зарабатывающих от 150 тысяч», — отмечают аналитики.

Как показало исследование, женщины чаще всего готовят подарки мужьям — такой вариант выбрали 33% опрошенных. Ещё 21% собираются поздравить отцов, 15% — сыновей, 8% — братьев. При этом 27% калининградок признались, что в этом году никому ничего дарить не планируют.

Среди мужчин большинство — 58% — не намерены покупать подарки. Те, кто всё же собирается кого-то поздравить, чаще всего выбирают отцов — так ответили 11% респондентов. Коллег и руководство упомянули 4% женщин и 3% мужчин.

Опрос проводился с 2 по 16 февраля 2026 года.