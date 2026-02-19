В Калининграде истекает гаражная амнистия: что будет с теми, кто не оформит землю

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде с сентября будет сложнее оформить гараж в собственность. Об этом «Клопс» сообщил руководитель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.

До осени действует так называемая гаражная амнистия — пока можно зарегистрировать участок и само помещение по упрощённой форме. По словам Радковского, в городе насчитывается 106 гаражных обществ, размежованы 39 из них. Оформили право собственности около половины владельцев.

По словам чиновника, члены таких обществ могут без затрат на кадастровые работы обратиться с заявлением в комитет и получить в собственность земельный участок под своим гаражом. Работа ведётся совместно с председателями кооперативов.

Власти планируют размежевать все территории. Там, где кадастровые работы уже проведены, владельцев призывают не затягивать с подачей документов.

Что будет, если не успеть до сентября

Опасаться массового сноса или изъятия не стоит. «Просто упрощённый порядок оформления заканчивается», — пояснил Радковский.

По словам чиновника, 2 сентября «никто сносить не придёт», однако процедура станет более сложной и дорогостоящей.