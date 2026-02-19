Метеоролог рассказал, какой будет весна в Калининграде и когда она придёт

ВКонтакте

Весна в Калининградскую область придёт чуть раньше климатической нормы. Об этом «Клопс» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В сезонном прогнозе на ближайшие три месяца указано, что ожидается небольшое превышение температурной нормы. Можно сказать, что весна будет немного теплее — эта тенденция у вас и в марте, и в апреле, и в мае», — обнадёжила Макарова.

Оттепель начнётся уже на следующей неделе и повлечёт за собой таяние сугробов и льдов. Не исключены и кратковременные похолодания. Весна вообще характеризуется неустойчивой погодой.

«Весна может начаться чуть раньше климатической нормы. Прогноз по осадкам пока рано давать. В марте снег, конечно, ещё может выпадать, но, скорее всего, задерживаться не будет», — добавила эксперт.