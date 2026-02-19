В Храброво выросло число задержанных рейсов из-за ограничений в Шереметьево

ВКонтакте

Количество рейсов с пометкой «задерживается» в аэропорту Храброво увеличилось с семи до 16. Изменения коснулись направлений в Москву, Санкт-Петербург и Самару. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Ожидание отправления составляет от 20 минут до почти семи часов. В частности, московский рейс SU 1008 (в Шереметьево) перенесли с 22:30 четверга, 19 февраля, на 5:10 пятницы, 20 февраля.