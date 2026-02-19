В Храброво выросло число задержанных рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Количество рейсов с пометкой «задерживается» в аэропорту Храброво увеличилось с семи до 16. Изменения коснулись направлений в Москву, Санкт-Петербург и Самару. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Ожидание отправления составляет от 20 минут до почти семи часов. В частности, московский рейс SU 1008 (в Шереметьево) перенесли с 22:30 четверга, 19 февраля, на 5:10 пятницы, 20 февраля.
В телеграм-канале аэропорта Шереметьево сообщили, что из-за сложных метеоусловий время обслуживания самолётов может увеличиваться.
«Это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочных полос, перронов, рулёжных дорожек, противообледенительной обработкой самолётов, доставки и обработки багажа согласно стандартам. В период с 00:00 мск по 12:00 мск было произведено 20 очисток взлётно-посадочных полос», — говорится в сообщении
В авиагавани добавили, что обстановка в терминалах спокойная, регистрация, досмотр, пограничный и таможенный контроль проходят в штатном режиме.
В Москве из-за сильного снегопада начали менять работу аэропортов — авиакомпании сообщают пассажирам о задержках и отменах. В Калининградской области вслед за столицей также предупредили о сбоях в расписании Храброво.