В Калининградскую область привезли 10 новых машин скорой, ещё два реанимобиля ожидаются в апреле — Беспрозванных

В Калининградскую область прибыли первые 10 новых машин скорой помощи, в апреле ожидается поставка ещё двух реанимобилей. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 19 февраля.

Все автомобили поставлены на учёт и начинают выходить на линии. По словам главы региона, водители и фельдшеры успели оценить новую технику. Машины планируют распределить между Калининградом, Светлым, Славском, Нестеровом и Озёрском.

«Обновление автопарка для меня принципиально важно — много машин старше пяти лет, и сами водители не раз обращали на это внимание. В том числе от качества скорых зависит здоровье пациентов. Работу по замене будем продолжать», — заявил Беспрозванных.