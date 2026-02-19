«Клопс» не раз вступался за права пассажиров и номинируется на национальную премию: калининградцы, поддержите нас!

ВКонтакте

В России стартовало народное голосование национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Жители всех регионов страны могут выбрать лучшие инициативы, проекты и практики в сфере транспорта. «Клопс» — в числе номинантов.

Более десяти лет редакция системно освещает проблемы общественного транспорта региона. В «Клопс» действует постоянная рубрика «Сам себе контролёр»: за это время опубликованы более тысячи сообщений о нарушениях и недочётах. Многие из них были исправлены после наших публикаций, часть жалоб находится в работе у администрации города.

Нам с вами, читателями, удалось отстоять автобусные маршруты, добиться наведения порядка в троллейбусах и автобусах, наладить работу валидаторов и устранить десятки других недостатков.

Мы рассчитываем на вашу поддержку. Чтобы голос был засчитан, необходимо перейти по ссылке, выбрать логотип «Клопс» в блоке «Медиа» и нажать кнопку «Далее», чтобы подтвердить свой голос. Проголосовать можно здесь.



Итоги народного голосования учтёт экспертное жюри, которое вынесет окончательное решение. Торжественная церемония награждения состоится 19 марта в Москве, в здании Общественной палаты Российской Федерации.

В голосовании участвуют 70 номинантов. В категории «Тарифное меню года» представлены Екатеринбург, Челябинск и Пермь. В номинации по развитию инклюзивной системы участвуют администрация Южно-Сахалинска, РЖД и Дептранс столицы. За звание города-лидера по развитию городского электротранспорта борются Уфа, Нижегородская область, Омск и Челябинск. Есть и номинация «Лучшая служба заказа такси».