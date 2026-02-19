В Калининграде ищут подрядчика, который обустроит съезд к новой базе «Чистоты»

ВКонтакте

Власти объявили поиск подрядчика, который за 2,9 млн рублей обустроит съезд с Восточной эстакады к участку, где разместят новую базу МБУ «Чистота». Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

Новая площадка коммунального предприятия появится в промзоне рядом с РТС «Восточная» — в районе Московского проспекта и улицы Маршала Покрышкина. На ней планируют хранить противогололёдные материалы.

В мэрии рассчитывают, что благодаря дополнительной базе технике не придётся каждый раз возвращаться на улицу Мусоргского для пополнения запасов. Это сократит холостой пробег и позволит быстрее реагировать на изменения погоды.