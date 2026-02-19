Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн

Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна.
Между Россией и Китаем стремительно растёт обмен технологиями, товарами, специалистами и студентами — и вместе с этим обостряется тема связи. Вопрос, как получить рабочий китайский номер, уже давно перестал быть нишевым: без него, например, невозможно получить доступ к популярным китайским приложениям и сервисам, а владельцы китайских авто остаются без части функций в своём автомобиле, так как не могут авторизоваться в нём.
В интернете можно найти не одну историю о том, как в попытках получить рабочую китайскую сим-карту россиянам приходилось летать в Китай, соглашаться на дорогие и далеко не всегда подходящие условия.
Однако не все знают, что Билайн уже решил эту проблему. Оператор в партнёрстве с China Mobile International даёт бесплатную возможность привязать виртуальный китайский номер прямо на российскую сим-карту онлайн и на лучших условиях. Подробно рассказываем, как это сделать.
Зачем вообще нужен китайский номер
Регистрация в китайских приложениях
Многие китайские сервисы (соцсети / платёжные системы / площадки для заказа товаров) требуют привязки к местному номеру — без него ни вход, ни подтверждение платежей невозможны.
Управление китайским авто
Владельцы автомобилей некоторых китайских брендов сталкиваются с тем, что без китайского номера невозможно оформить мастер-аккаунт, получить OTA-обновления и иметь полноценный доступ ко всем возможностям и функциям машины.
Общение с Китаем
Тем, кому важна постоянная связь с партнёрами из Китая, международные звонки зачастую обходятся дорого. Людям важно решение, при котором входящие звонки и СМС будут приниматься без международных расходов, исходящие в Китай — стоить адекватных денег, а исходящие для китайской стороны в Россию — тарифицироваться как домашние.
Боль, ставшая базой
- Физическая покупка. Требует поездки, времени и часто локальной верификации — это дорого и неудобно.
- Переадресация через специальные приложения. Хоть и достаточно легко подключается, требует ощутимой абонентской платы.
- Посредники и «серые» сервисы. Рынок виртуальных номеров заполнен платными «помогальщиками» — их тарифы и схемы верификации дорогие и непрозрачные. Есть риск получить временный «часовой» номер, непригодный для привязки аккаунтов. Также высок риск столкнуться с мошенниками, кражей персональных данных и «угоном» аккаунтов.
- Местная линейка тарифов не всегда может отвечать запросам клиентов, нуждающихся в международной связи. Локальный тарифный план актуален для длительного и многолетнего пребывания в стране, однако для постоянных перемещений и разовой связи между странами будет не оправдан.
- Неактуальные СМС. Пользователям нужен гарантированный приём одноразовых кодов: задержки означают невозможность завершить регистрацию или оплату. А при попытке взлома это риск не отреагировать на потенциальные уведомления по СМС. При этом оперативный приём сообщений важен для пользователей вне зависимости от их местонахождения и номера (российский/китайский).
- Повседневный дискомфорт. Многим неудобно держать два телефона или переставлять сим-карты (что повышает износ пластика и может привести к поломке). К тому же существует риск потери физической сим-карты.
Как оформить китайский номер онлайн — пошаговая инструкция
Билайн переводит «охоту за китайским номером» из дорогостоящего и нередко логистически сложного шага в обычную и безопасную услугу: онлайн-оформление, одна сим-карта и приём СМС и звонков — без переплаты.
Благодаря партнёрству с китайским оператором China Mobile International теперь можно связать российский номер с китайским прямо на одной сим-карте Билайна. Эта услуга доступна бесплатно и сработает только на тарифе beeChina. В результате вам не придётся менять сим-карты или носить два телефона: родственники и коллеги в Китае звонят на знакомый китайский номер, а клиент отвечает в России без международных затрат. Такой входящий звонок — бесплатный, а исходящий у китайской стороны тарифицируется как домашний, а не международный вызов. Перезвонить им из России в Китай можно, заплатив всего 3 рубля за минуту разговора. Также через номер Билайна можно получать проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер, и делать это мгновенно.
Что потребуется:
1. Активная сим-карта Билайна с тарифом beeChina.
2. Заграничный паспорт.
3. Смартфон с камерой для удалённой верификации.
4. Доступ к интернету и рабочая электронная почта, к которой вы имеете доступ.
Шаг 1: подключите тариф beeChina
1. Получите сим-карту с тарифом beeChina. Это можно сделать в офисе обслуживания клиентов Билайна. Можно выбрать новый номер или перейти со своим от другого оператора в Билайн.
2. Выберите наполнение тарифа: сравните пакеты — Гб, минуты, цену.
3. Убедитесь, что ваша сим-карта активна и вы принимаете СМС и обычные звонки.
Шаг 2: создайте заявку на получение китайского виртуального номера
1. Авторизуйтесь на CMLink. Введите номер Билайна с тарифом beeChina.
2. Выберите опцию — «Оформить виртуальный номер». Далее укажите материковый Китай или Гонконг в зависимости от ваших задач.
3. Выберите бесплатный виртуальный китайский номер. Если у вас уже есть действующий номер китайского оператора China Mobile International, то вы можете привязать его к российской сим-карте или выбрать новый.
Шаг 3: пройдите верификацию
1. Загрузите фото/скан загранпаспорта.
2. Запишите короткое видео с паспортом в кадре по инструкции.
3. Отправьте материалы для проверки.
Шаг 4: активация виртуального номера
1. После успешной верификации в личном кабинете появится статус «Активирован» и панель управления номером.
2. Настройте переадресацию. Выберите «Переадресация звонков» и «Переадресация СМС» и включите их на ваш российский номер.
Шаг 5: начните использование номера
Наслаждайтесь преимуществами решения:
- принимайте входящие звонки и СМС, адресованные на китайский номер, на российской сим-карте Билайна;
- получайте СМС от китайских приложений и сервисов без задержек и международных тарифов;
- совершайте исходящие звонки по домашнему тарифу beeChina, а принимайте бесплатно;
- управляйте своим китайским номером онлайн и в привычной цифровой среде.
Иногда проще — это лучше. Не переплачивайте и не подвергайте свои аккаунты и данные риску. Выбирайте проверенных операторов и поставщиков услуг. Главное — оставайтесь на связи.
