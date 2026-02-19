Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн

ВКонтакте

Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна.

Между Россией и Китаем стремительно растёт обмен технологиями, товарами, специалистами и студентами — и вместе с этим обостряется тема связи. Вопрос, как получить рабочий китайский номер, уже давно перестал быть нишевым: без него, например, невозможно получить доступ к популярным китайским приложениям и сервисам, а владельцы китайских авто остаются без части функций в своём автомобиле, так как не могут авторизоваться в нём.

В интернете можно найти не одну историю о том, как в попытках получить рабочую китайскую сим-карту россиянам приходилось летать в Китай, соглашаться на дорогие и далеко не всегда подходящие условия.

Однако не все знают, что Билайн уже решил эту проблему. Оператор в партнёрстве с China Mobile International даёт бесплатную возможность привязать виртуальный китайский номер прямо на российскую сим-карту онлайн и на лучших условиях. Подробно рассказываем, как это сделать.

Зачем вообще нужен китайский номер

Регистрация в китайских приложениях

Многие китайские сервисы (соцсети / платёжные системы / площадки для заказа товаров) требуют привязки к местному номеру — без него ни вход, ни подтверждение платежей невозможны.

Управление китайским авто

Владельцы автомобилей некоторых китайских брендов сталкиваются с тем, что без китайского номера невозможно оформить мастер-аккаунт, получить OTA-обновления и иметь полноценный доступ ко всем возможностям и функциям машины.

Общение с Китаем

Тем, кому важна постоянная связь с партнёрами из Китая, международные звонки зачастую обходятся дорого. Людям важно решение, при котором входящие звонки и СМС будут приниматься без международных расходов, исходящие в Китай — стоить адекватных денег, а исходящие для китайской стороны в Россию — тарифицироваться как домашние.

Боль, ставшая базой

Физическая покупка. Требует поездки, времени и часто локальной верификации — это дорого и неудобно. Переадресация через специальные приложения. Хоть и достаточно легко подключается, требует ощутимой абонентской платы. Посредники и «серые» сервисы. Рынок виртуальных номеров заполнен платными «помогальщиками» — их тарифы и схемы верификации дорогие и непрозрачные. Есть риск получить временный «часовой» номер, непригодный для привязки аккаунтов. Также высок риск столкнуться с мошенниками, кражей персональных данных и «угоном» аккаунтов. Местная линейка тарифов не всегда может отвечать запросам клиентов, нуждающихся в международной связи. Локальный тарифный план актуален для длительного и многолетнего пребывания в стране, однако для постоянных перемещений и разовой связи между странами будет не оправдан. Неактуальные СМС. Пользователям нужен гарантированный приём одноразовых кодов: задержки означают невозможность завершить регистрацию или оплату. А при попытке взлома это риск не отреагировать на потенциальные уведомления по СМС. При этом оперативный приём сообщений важен для пользователей вне зависимости от их местонахождения и номера (российский/китайский). Повседневный дискомфорт. Многим неудобно держать два телефона или переставлять сим-карты (что повышает износ пластика и может привести к поломке). К тому же существует риск потери физической сим-карты.

Как оформить китайский номер онлайн — пошаговая инструкция

Билайн переводит «охоту за китайским номером» из дорогостоящего и нередко логистически сложного шага в обычную и безопасную услугу: онлайн-оформление, одна сим-карта и приём СМС и звонков — без переплаты.

Благодаря партнёрству с китайским оператором China Mobile International теперь можно связать российский номер с китайским прямо на одной сим-карте Билайна. Эта услуга доступна бесплатно и сработает только на тарифе beeChina. В результате вам не придётся менять сим-карты или носить два телефона: родственники и коллеги в Китае звонят на знакомый китайский номер, а клиент отвечает в России без международных затрат. Такой входящий звонок — бесплатный, а исходящий у китайской стороны тарифицируется как домашний, а не международный вызов. Перезвонить им из России в Китай можно, заплатив всего 3 рубля за минуту разговора. Также через номер Билайна можно получать проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер, и делать это мгновенно.

Что потребуется:

1. Активная сим-карта Билайна с тарифом beeChina.

2. Заграничный паспорт.

3. Смартфон с камерой для удалённой верификации.

4. Доступ к интернету и рабочая электронная почта, к которой вы имеете доступ.

Шаг 1: подключите тариф beeChina

1. Получите сим-карту с тарифом beeChina. Это можно сделать в офисе обслуживания клиентов Билайна. Можно выбрать новый номер или перейти со своим от другого оператора в Билайн.

2. Выберите наполнение тарифа: сравните пакеты — Гб, минуты, цену.

3. Убедитесь, что ваша сим-карта активна и вы принимаете СМС и обычные звонки.

Шаг 2: создайте заявку на получение китайского виртуального номера

1. Авторизуйтесь на CMLink. Введите номер Билайна с тарифом beeChina.

2. Выберите опцию — «Оформить виртуальный номер». Далее укажите материковый Китай или Гонконг в зависимости от ваших задач.

3. Выберите бесплатный виртуальный китайский номер. Если у вас уже есть действующий номер китайского оператора China Mobile International, то вы можете привязать его к российской сим-карте или выбрать новый.

Шаг 3: пройдите верификацию

1. Загрузите фото/скан загранпаспорта.

2. Запишите короткое видео с паспортом в кадре по инструкции.

3. Отправьте материалы для проверки.

Шаг 4: активация виртуального номера

1. После успешной верификации в личном кабинете появится статус «Активирован» и панель управления номером.

2. Настройте переадресацию. Выберите «Переадресация звонков» и «Переадресация СМС» и включите их на ваш российский номер.

Шаг 5: начните использование номера

Наслаждайтесь преимуществами решения:

принимайте входящие звонки и СМС, адресованные на китайский номер, на российской сим-карте Билайна; получайте СМС от китайских приложений и сервисов без задержек и международных тарифов; совершайте исходящие звонки по домашнему тарифу beeChina, а принимайте бесплатно; управляйте своим китайским номером онлайн и в привычной цифровой среде.

Иногда проще — это лучше. Не переплачивайте и не подвергайте свои аккаунты и данные риску. Выбирайте проверенных операторов и поставщиков услуг. Главное — оставайтесь на связи.

Подробнее на сайте: beeline.ru.