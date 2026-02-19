В Калининграде заменят модульной котельной «коптилку» на Гагарина, которая десятилетиями донимает горожан

В Калининграде закроют угольную котельную на улице Гагарина, 55а, выбросы которой регулярно отравляли воздух жителям близлежащих многоэтажек. Вместо этого построят модульную газовую котельную. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Как отмечено в проектной документации, новый объект будет снабжать теплом многоквартирный жилой дом 41-45 на ул. Ю. Гагарина и школу № 2. Запустить котельную планируют уже к следующему отопительному сезону. На эти цели выделяется 69,5 млн рублей.
- Жители Гагарина недавно жаловались на то, что угольная котельная чадит и искрит.
- Изначально планировалось протянуть теплотрассу с модернизированной котельной «Чувашская, 4» — так вышло бы дешевле. Но это означало бы массовую рубку в Суздальском парке, который является особо-охраняемой природной территорией. Власти решили потратиться на модульный теплоисточник.