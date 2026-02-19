Снег и вечерние морозы до -12: прогноз погоды в Калининграде и области на 19 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В четверг, 19 февраля, в регионе сохранится зимняя погода с умеренным морозом и периодическим снегом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём ожидается -1…-3, будет облачно с прояснениями, местами пройдёт кратковременный снег, а к вечеру при прояснениях похолодает — в отдельных районах температура может опуститься до -9…-12. Синоптики предупреждают о вероятной гололедице, снежных накатах и ухудшении видимости на дорогах.

Ветер в течение суток сменится с юго-западного и западного на северо-западный. В Калининграде и по области он будет слабым или умеренным — 2–7 м/с, у побережья возможны порывы до 10–12 м/с. Атмосферное давление начнёт расти.