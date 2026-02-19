В Храброво отменили и задержали несколько рейсов в Москву

ВКонтакте

В калининградском аэропорту Храброво поменялось расписание нескольких московских рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Среди вылетов отменён рейс SU 1019 в Шереметьево, запланированный на 14:00. Борт S7 1212 в Домодедово вылетит позже — в 13:20 вместо 12:55, а самолёт DP 6832 отправится во Внуково в 17:35 вместо 17:05.

С прилётами ситуация аналогичная. Отменён рейс SU 1018 из Шереметьево, который должен был прибыть в 13:00. С задержкой ожидаются S7 1211 из Домодедово (с 12:05 до 12:40) и DP 6831 из Внуково (с 16:20 до 17:10). Кроме того, прибытие рейса SU 1008 из Шереметьево перенесли с 22:30 на 05:10.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт. Сделать это можно с помощью онлайн-табло Храброво, а также в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний. Дополнительную информацию предоставляют по телефону кол-центра: +7 (4012) 550-550.