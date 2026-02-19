«У нас остался только хомяк»: маме и сыну из Васильково после крупного пожара негде жить (фото, видео)

ВКонтакте

Квартира сейчас для жизни не годится. Фото: пресс-служба МЧС и Наталья Ш.

Ссылка Мать двоих детей из Гурьевского района Наталья Ш. и её сын, первоклассник Максим уже полгода мыкаются по углам. Их квартира в августе выгорела дотла, а денег на ремонт женщине взять негде, рассказала «Клопс» погорелица в четверг, 19 февраля. Маленькая семья из посёлка Васильково сейчас в патовой ситуации: старшего сына Наталья устроила пожить к родне. Её саму и младшего в последние несколько месяцев приютили по-соседски знакомые в пустующей квартире. Но сейчас она продана, маме с мальчиком надо съехать до конца февраля. А съезжать им некуда. События 12 августа прошлого года Наталья помнит как в тумане. В тот вечер женщина поехала с детьми к бабушке. Но едва успела зайти и раздеться, как раздался телефонный звонок. «Наташа, — прокричала в трубку соседка, — твоя квартира горит!» Та кинулась вызывать такси, но когда вернулась к своему дому на Шатурской, из окон на втором этаже уже вырывалось пламя. Как рассказали «Клопс» в пресс-службе МЧС, горели мебель и вещи на общей площади 30 квадратных метров.

Фото: пресс-служба МЧС

Огнеборцы эвакуировали из подъезда 50 жильцов дома, в том числе — пятерых детей. На месте работали 25 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Возгорание было в итоге ликвидировано, обошлось без пострадавших. Но вот все вещи Натальи и её сыновей превратились в груду головешек. Из всего, что было, у нас остался только хомяк, бедняга, — грустно говорит женщина. — Пережил пожар. А потом уже от старости и он умер...» По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. Так или иначе, следствие ещё продолжается, пока шли экспертизы и оценка ущерба, трогать в пострадавшей трёшке было ничего нельзя. А как есть она для жизни непригодна. «Всё находится в полной разрухе, — рассказывает Наталья. — Электричество отключено, проводка нарушена, выбиты окна. Я в полном отчаянии».

Администрация Гурьевского округа, по словам пострадавшей, предложила жильё в манёвренном фонде, но только в посёлке Петрово, на противоположном конце района. А это, к сожалению, слишком далеко от школы Максима и её работы — Наталья трудится поваром в кафе в Калининграде. Переехать к бабушке для них тоже не вариант, там уже живут в трёх комнатах шесть человек. «Там негде даже постелить матрас. Это точно не на постоянку», — вздыхает Наталья. Сейчас главное желание у неё и сына — просто вернуться домой. Сердобольные васильковцы сразу после пожара уже помогали ей организовать минимально возможную уборку.

Сейчас обгоревший мусор убрали, но жить тут всё равно нельзя. Фото: Наталья Ш.