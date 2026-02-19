«У нас остался только хомяк»: маме и сыну из Васильково после крупного пожара негде жить (фото, видео)

Мать двоих детей из Гурьевского района Наталья Ш. и её сын, первоклассник Максим уже полгода мыкаются по углам. Их квартира в августе выгорела дотла, а денег на ремонт женщине взять негде, рассказала «Клопс» погорелица в четверг, 19 февраля.
Маленькая семья из посёлка Васильково сейчас в патовой ситуации: старшего сына Наталья устроила пожить к родне. Её саму и младшего в последние несколько месяцев приютили по-соседски знакомые в пустующей квартире. Но сейчас она продана, маме с мальчиком надо съехать до конца февраля. А съезжать им некуда.
События 12 августа прошлого года Наталья помнит как в тумане. В тот вечер женщина поехала с детьми к бабушке. Но едва успела зайти и раздеться, как раздался телефонный звонок. «Наташа, — прокричала в трубку соседка, — твоя квартира горит!»
Та кинулась вызывать такси, но когда вернулась к своему дому на Шатурской, из окон на втором этаже уже вырывалось пламя. Как рассказали «Клопс» в пресс-службе МЧС, горели мебель и вещи на общей площади 30 квадратных метров.
Огнеборцы эвакуировали из подъезда 50 жильцов дома, в том числе — пятерых детей. На месте работали 25 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Возгорание было в итоге ликвидировано, обошлось без пострадавших. Но вот все вещи Натальи и её сыновей превратились в груду головешек.
Из всего, что было, у нас остался только хомяк, бедняга, — грустно говорит женщина. — Пережил пожар. А потом уже от старости и он умер...»
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. Так или иначе, следствие ещё продолжается, пока шли экспертизы и оценка ущерба, трогать в пострадавшей трёшке было ничего нельзя. А как есть она для жизни непригодна.
«Всё находится в полной разрухе, — рассказывает Наталья. — Электричество отключено, проводка нарушена, выбиты окна. Я в полном отчаянии».
Администрация Гурьевского округа, по словам пострадавшей, предложила жильё в манёвренном фонде, но только в посёлке Петрово, на противоположном конце района. А это, к сожалению, слишком далеко от школы Максима и её работы — Наталья трудится поваром в кафе в Калининграде.
Переехать к бабушке для них тоже не вариант, там уже живут в трёх комнатах шесть человек. «Там негде даже постелить матрас. Это точно не на постоянку», — вздыхает Наталья.
Сейчас главное желание у неё и сына — просто вернуться домой. Сердобольные васильковцы сразу после пожара уже помогали ей организовать минимально возможную уборку.
Муниципальные власти заколотили фанерой выбитые окна и балкон, чтоб в квартире хотя бы сохранилась плюсовая температура и не перемёрзли коммуникации. Но справиться с разрухой своими силами женщина не сможет.
«Нам бы хотя бы самый простой косметический ремонт, восстановить проводку и окна, — говорит Наталья. — Может быть, в такое тяжёлое время есть добрые сердца...»
Если вы хотите помочь Наталье и её сыну сделать ремонт в сгоревшей квартире, можно сделать любое пожертвование с помощью сервиса СберБанк Онлайн. Остаток средств, если он будет, мама и сын обещают передать на благотворительность.