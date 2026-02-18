Храброво корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьево

ВКонтакте

В Калининградской области вслед за столицей готовятся к изменениям в работе аэропорта. 19 февраля в Храброво возможны переносы и отмены рейсов, сообщает телеграм-канал воздушной гавани.

Корректировки связаны с ограничениями в Шереметьево, которые ввели на фоне непогоды. Из-за этого авиакомпании переносят время вылета и снимают часть рейсов из расписания.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт. Сделать это можно с помощью онлайн-табло Храброво, а также в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний. Дополнительную информацию предоставляют по телефону кол-центра: +7 (4012) 550-550.