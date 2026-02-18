В Калининграде телебашня засияет триколором в День защитника Отечества

ВКонтакте

В Калининграде ко Дню защитника Отечества украсят телебашню Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Об этом, ссылаясь на пресс-службу компании, пишет ТАСС в среду, 18 февраля.

Тематические световые сценарии 23 Февраля запустят на нескольких объектах РТРС страны. В Калининграде на фоне российского триколора появится бегущая строка «За веру и Отечество! Слава защитникам Родины!», а также изображения воинских орденов и медалей, знамён родов войск.

На медиафасаде Останкинской телебашни покажут ролик «23 Февраля — День защитника Отечества» в цветах флага России с изображением воина со щитом. Поздравления «С Днём защитника Отечества!» и «23 Февраля — с праздником!» выведут на световые панно объектов в Воронеже, Нальчике, Саратове, Уфе, Челябинске и Черкесске.

Праздничные элементы появятся и на телебашнях в Астрахани, Брянске и Кызыле, где вместе с триколором высветятся символы Вооружённых сил России. В Омске шпиль стилизуют под Вечный огонь, а в ряде городов покажут монумент «Родина-мать зовёт!», Красную звезду, георгиевскую ленту, Знамя Победы, военную технику и салют.