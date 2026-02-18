17:53

Снял яркую кофту и исчез: жители калининградского СНТ пять лет отбиваются от закладчиков

Иллюстрация: «Клопс»

Калининградское СНТ в конце Московского проспекта обрело странную популярность: владельцы домов считают, что у них орудуют закладчики. Об этом «Клопс» рассказала одна из местных жительниц. 

«Они подъезжают на своих машинах или такси, приходят пешком и что-то прячут под заборами жилых домов, а другие долго ищут эти «клады» в любое время суток. Недавно я проснулась от мужских голосов под окнами. Неделю назад пришельцев на заре спугнула соседка», — рассказывает Ольга. 

С этой проблемой СНТ живёт уже лет пять, а этой зимой непрошеных гостей стало особенно много. Опустившиеся, нервные, они бродят по улицам и пугают своим видом детей, возвращающихся со школы, и других обитателей садового товарищества. 

Место, где орудовали незваные гости. Фото: Ольга

«Несколько лет назад я написала обращение в интернет-приёмную МВД, приложила фото мест, где они орудовали. Мне пришёл ответ, что информацию проверили, возбудили несколько уголовных дел. Потом было какое-то затишье, но только на короткий промежуток. Вот держим оборону и не знаем, как спасаться», — жалуется калининградка. 

Иллюстрация: «Клопс»

«Муж хотел одного такого товарища припугнуть. Закладчик был в яркой толстовке, забежал в лесок и повесил её на ветку, а сам затерялся», — вспоминает Ольга.

Прошлым летом на улицах находили лежащих в странном кумаре незнакомцев. Их забирала полиция, но в целом проблема не решена. «Клопс» отправил запрос в региональное УМВД.

Жители посёлка под Калининградом тоже считают, что в их ЖК гостят закладчики.

