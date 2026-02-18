Снял яркую кофту и исчез: жители калининградского СНТ пять лет отбиваются от закладчиков

ВКонтакте

Калининградское СНТ в конце Московского проспекта обрело странную популярность: владельцы домов считают, что у них орудуют закладчики. Об этом «Клопс» рассказала одна из местных жительниц.

«Они подъезжают на своих машинах или такси, приходят пешком и что-то прячут под заборами жилых домов, а другие долго ищут эти «клады» в любое время суток. Недавно я проснулась от мужских голосов под окнами. Неделю назад пришельцев на заре спугнула соседка», — рассказывает Ольга.

С этой проблемой СНТ живёт уже лет пять, а этой зимой непрошеных гостей стало особенно много. Опустившиеся, нервные, они бродят по улицам и пугают своим видом детей, возвращающихся со школы, и других обитателей садового товарищества.