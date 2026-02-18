17:27

Волейболистки «Локомотива» на финише регулярки, в Калининграде наступает время «игр на выживание»

  1. Калининград
Автор:
Волейболистки «Локомотива» на финише регулярки, в Калининграде наступает время «игр на выживание» - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Предварительный раунд женской Суперлиги вышел на финишную прямую. До начала игр на вылет осталось всего два шага, и для многих команд регулярный чемпионат уже превратился в серию плей-офф. «Клопс» проанализировал, с чем спортсменки подошли к финальной части первой стадии турнира.

В 24-м туре всё внимание приковано к Калининграду: 21 февраля «Локомотив» принимает петербургскую «Корабелку». Цена ошибки в этой битве может стоить выгодного места в итоговой сетке сезона.

Осечки запрещены

Для «Локомотива» ситуация предельно ясна: чтобы удержать шестую строчку и не пустить вперёд конкурентов, подопечным Андрея Воронкова нужно выигрывать. Права на разведку больше нет.

У «Корабелки» ставки не ниже. Дебютировав в волейбольной элите, команда Светланы Сафроновой вцепилась в шанс попасть в плей-офф. В споре с «Тулицей» и «Протоном» любое потерянное очко может стать роковым. Питерский коллектив приедет в «Янтарный» максимально мотивированным — отступать им некуда.

Команда И В П Оч Пар
1Динамо-Ак Барс (Казань)232036265:16
2Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)231945764:22
3Заречье-Одинцово (Московская обл.)231674953:33
4Динамо (Москва)231584455:38
5Ленинградка (Санкт-Петербург)221484151:36
6 Локомотив (Калининградская обл.) 2313104048:40
7Тулица (Тульская обл.)2312113644:43
8 Корабелка (Санкт-Петербург) 2312113240:45
9Протон (Саратов)239142842:49
10Омичка (Омская обл.)228142737:51
11Динамо (Краснодар)238152034:57
12Динамо-Метар (Челябинск)237162134:59
13Енисей (Красноярск)234191226:64
14Минчанка (Минск)233201124:64

Дуэли лидеров и фактор экс-капитана

Матч первого круга в Санкт-Петербурге превратился в настоящий триллер, который завершился лишь на тай-брейке в пользу «Локо». Предстоящий поединок обещает быть не менее ярким благодаря противостоянию одних из лучших волейболисток лиги.

На площадке сойдутся лидер снайперской гонки Суперлиги Киси Насименто (472 очка) и фаворит атак «Корабелки» Елизавета Нестерова. Последняя, имея 341 очко, замыкает топ-5 самых результативных игроков чемпионата.

Особое внимание будет приковано и к блокирующей «Локо» Дарье Киселёвой. Она уже побила клубный рекорд и официально является лучшей в лиге по игре на блоке (116 очков). В прошлой встрече именно семь её блоков стали фундаментом победы калининградок.

Капитан «Корабелки» Ирина Филиштинская возвращается на паркет, где четыре года была своей. Двукратная чемпионка России в составе «Локо» прекрасно знает все слабые места бывшей команды.

Волейболистки «Локомотива» на финише регулярки, в Калининграде наступает время «игр на выживание» - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Скрытый козырь из Франции

Интриги добавляет и новость, касающаяся трансфера: состав «Корабелки» экстренно усилила 21-летняя блокирующая Наталья Суворова. Её переход из французского «Волеро Ле-Канне» прямо перед туром — чёткий сигнал, что Петербург настроен забирать очки в Калининграде.

Встреча 24-го тура Суперлиги «Локомотив» — «Корабелка» состоится 21 февраля. Начало поединка 19:00. Такой волейбол нужно смотреть вживую! Организаторы рекомендуют не оставлять приобретение билетов на последний момент. Купить их можно прямо сейчас в разделе «Клопс Афиша».

827
Спорт