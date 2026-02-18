Волейболистки «Локомотива» на финише регулярки, в Калининграде наступает время «игр на выживание»

ВКонтакте

Предварительный раунд женской Суперлиги вышел на финишную прямую. До начала игр на вылет осталось всего два шага, и для многих команд регулярный чемпионат уже превратился в серию плей-офф. «Клопс» проанализировал, с чем спортсменки подошли к финальной части первой стадии турнира.

В 24-м туре всё внимание приковано к Калининграду: 21 февраля «Локомотив» принимает петербургскую «Корабелку». Цена ошибки в этой битве может стоить выгодного места в итоговой сетке сезона.

Осечки запрещены

Для «Локомотива» ситуация предельно ясна: чтобы удержать шестую строчку и не пустить вперёд конкурентов, подопечным Андрея Воронкова нужно выигрывать. Права на разведку больше нет.

У «Корабелки» ставки не ниже. Дебютировав в волейбольной элите, команда Светланы Сафроновой вцепилась в шанс попасть в плей-офф. В споре с «Тулицей» и «Протоном» любое потерянное очко может стать роковым. Питерский коллектив приедет в «Янтарный» максимально мотивированным — отступать им некуда.