Волейболистки «Локомотива» на финише регулярки, в Калининграде наступает время «игр на выживание»

Предварительный раунд женской Суперлиги вышел на финишную прямую. До начала игр на вылет осталось всего два шага, и для многих команд регулярный чемпионат уже превратился в серию плей-офф. «Клопс» проанализировал, с чем спортсменки подошли к финальной части первой стадии турнира.
В 24-м туре всё внимание приковано к Калининграду: 21 февраля «Локомотив» принимает петербургскую «Корабелку». Цена ошибки в этой битве может стоить выгодного места в итоговой сетке сезона.
Осечки запрещены
Для «Локомотива» ситуация предельно ясна: чтобы удержать шестую строчку и не пустить вперёд конкурентов, подопечным Андрея Воронкова нужно выигрывать. Права на разведку больше нет.
У «Корабелки» ставки не ниже. Дебютировав в волейбольной элите, команда Светланы Сафроновой вцепилась в шанс попасть в плей-офф. В споре с «Тулицей» и «Протоном» любое потерянное очко может стать роковым. Питерский коллектив приедет в «Янтарный» максимально мотивированным — отступать им некуда.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|23
|20
|3
|62
|65:16
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|23
|19
|4
|57
|64:22
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|23
|16
|7
|49
|53:33
|4
|Динамо (Москва)
|23
|15
|8
|44
|55:38
|5
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|22
|14
|8
|41
|51:36
|6
|Локомотив (Калининградская обл.)
|23
|13
|10
|40
|48:40
|7
|Тулица (Тульская обл.)
|23
|12
|11
|36
|44:43
|8
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|23
|12
|11
|32
|40:45
|9
|Протон (Саратов)
|23
|9
|14
|28
|42:49
|10
|Омичка (Омская обл.)
|22
|8
|14
|27
|37:51
|11
|Динамо (Краснодар)
|23
|8
|15
|20
|34:57
|12
|Динамо-Метар (Челябинск)
|23
|7
|16
|21
|34:59
|13
|Енисей (Красноярск)
|23
|4
|19
|12
|26:64
|14
|Минчанка (Минск)
|23
|3
|20
|11
|24:64
Дуэли лидеров и фактор экс-капитана
Матч первого круга в Санкт-Петербурге превратился в настоящий триллер, который завершился лишь на тай-брейке в пользу «Локо». Предстоящий поединок обещает быть не менее ярким благодаря противостоянию одних из лучших волейболисток лиги.
На площадке сойдутся лидер снайперской гонки Суперлиги Киси Насименто (472 очка) и фаворит атак «Корабелки» Елизавета Нестерова. Последняя, имея 341 очко, замыкает топ-5 самых результативных игроков чемпионата.
Особое внимание будет приковано и к блокирующей «Локо» Дарье Киселёвой. Она уже побила клубный рекорд и официально является лучшей в лиге по игре на блоке (116 очков). В прошлой встрече именно семь её блоков стали фундаментом победы калининградок.
Капитан «Корабелки» Ирина Филиштинская возвращается на паркет, где четыре года была своей. Двукратная чемпионка России в составе «Локо» прекрасно знает все слабые места бывшей команды.
Скрытый козырь из Франции
Интриги добавляет и новость, касающаяся трансфера: состав «Корабелки» экстренно усилила 21-летняя блокирующая Наталья Суворова. Её переход из французского «Волеро Ле-Канне» прямо перед туром — чёткий сигнал, что Петербург настроен забирать очки в Калининграде.
Встреча 24-го тура Суперлиги «Локомотив» — «Корабелка» состоится 21 февраля. Начало поединка 19:00. Такой волейбол нужно смотреть вживую! Организаторы рекомендуют не оставлять приобретение билетов на последний момент. Купить их можно прямо сейчас в разделе «Клопс Афиша».