В Калининградской области расширят один из крупных мусорных полигонов

Мусорный полигон по соседству с Гусевом в ближайшие годы расширят. Об этом сообщил глава администрации округа Павел Нефёдов во время прямой линии во вторник, 17 февраля, отвечая на вопрос местного жителя.

Областной полигон ТКО находится в 5 километрах от 28-тысячного города и примерно в километре от посёлка Жаворонково. Людей взбудоражила информация о расширении свалки. Глава администрации сообщил, что планируется обустроить два новых участка, которые будут расположены дальше от Гусева. Организация, занимающаяся утилизацией мусора, готовит проектную документацию. Ведутся проектно-изыскательские работы, несколько раз проходили публичные слушания.

«До конца декабря планируется выполнить мероприятия, направленные на снижение экологической нагрузки, в том числе строительство очистных сооружений, чтобы минимизировать влияние на почву и окружающую среду», — сказал Нефёдов.

Вырастут мощности станции сортировки отходов — с 40 до 100 тысяч кубометров, но реализация этого этапа намечена на 2028 год. По словам Нефедова, увеличение объёмов сортировки позволит сократить количество захораниваемого мусора и положительно скажется на экологической обстановке.