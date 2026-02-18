Рубероид сорвало, по стенам течёт: жильцы пятиэтажки под Багратионовском устали бороться с дырявой крышей (видео)

ВКонтакте

Жильцы одного из многоквартирных домов в посёлке Долгоруково Багратионовского района устали бороться с прохудившейся крышей. Об этом сообщили читатели «Клопс».

Критическая ситуация возникла в доме 10 на ул. Шанина. Долгое время здание находится в плачевном состоянии.

«С крыши течёт вода по электрощитовой, свет замыкает, на лестничной площадке лужи, вода течёт в квартирах, — рассказала собеседница «Клопс». — Текло это всё и летом, когда шли дожди. На все обращения в управляющую компанию результата нет».

Как рассказали жильцы, в июне 2025 года на кровлю уложили рубероид. Но что-то недоделали, подул ветер, и покрытие улетело.

«Теперь снова боремся с дырявой кровлей. Написали заявление в прокуратуру. Приезжала жилищная комиссия, но в этот момент ударили морозы и протечек не было. Через пару дней потеплело — и снова всё потекло, и снова на пятом этаже короткое замыкание».