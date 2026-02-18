Фуры обойдут Черняховск стороной: проект окружной города получил зелёный свет (схема)

ВКонтакте

Проект транспортного коридора к индустриальному парку в Черняховском округе получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом «Клопс» сообщили в региональном правительстве.

Дороги регионального значения пойдут в обход Черняховска и обеспечат подъезд к промышленной зоне и логистическому терминалу. Проект включает два этапа. Первый — реконструкция трасс Новая Деревня — Загородное и Черняховск — Крылово — ст. Красновка. Второй — строительство нового шоссе между дорогами Черняховск — Крылово и Черняховск — Озёрск.

Окружная свяжет областные и местные дороги с федеральной трассой А-229. Это позволит снизить транзитный поток через город и расширить транспортные связи между населёнными пунктами. Когда начнётся строительство и реконструкция, не сообщается.