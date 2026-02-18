В Калининградской области ожидается оттепель, но к марту холод может вернуться

ВКонтакте

В регионе к концу недели температура впервые за долгое время может подняться выше нуля — такую тенденцию показывают сразу несколько погодных моделей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в среду, 18 февраля.

По данным метеомоделей, уже к воскресенью расчёты сходятся на выходе температуры в уверенный плюс. Потепление будет связано с восстановлением западного переноса воздушных масс: азорский антициклон сместится южнее, а атлантические циклоны направятся к Скандинавии, принося тёплый воздух.

В зависимости от траектории циклонов в Калининграде возможны разные варианты погоды — от смешанных осадков при слабом плюсе до дождей при +2…+4°. В начале следующей недели не исключены даже более высокие значения — до +5…+7°, если в регион поступит тёплая тропическая воздушная масса. Однако остаётся и противоположный сценарий: похолодание при выходе скандинавского антициклона.

Согласно обновлённым данным, с 21 по 26 февраля вероятен переход к режиму западного переноса, что усиливает вероятность оттепелей. Затем — с 27 февраля по 1 марта — возрастает вероятность кратковременной «блокировки» северной Атлантики , что может вновь вернуть холодную погоду. Дальнейший прогноз менее определён. В начале марта модель показывает рост вероятности формирования Скандинавского антициклона, который может принести прохладную сухую погоду.

Таким образом, метеорологи пришли к выводу, что оттепель в регионе наиболее вероятна в конце этой и начале следующей недели. Однако устойчивого тепла пока ждать рано: уже к марту погода может снова перейти в холодную фазу. При этом увеличивающийся световой день способен давать слабые положительные температуры и при антициклоне, хотя снегопады и ночные морозы по‑прежнему возможны.