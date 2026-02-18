В Пионерском нашли новое место для будущего ФОКа

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Пионерском физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят на месте бывшей нефтебазы, которая сейчас находится в частной собственности, сообщил глава администрации Пионерского Леонид Шибаев во время прямого эфира в среду, 18 февраля.

Речь про участок в районе улицы Вокзальной, где недавно открыли стадион. Сейчас с собственником ведутся переговоры о выкупе земли. Первоначально ФОК хотели возводить в западной части города: микрорайон улицы Молодёжной бурно развивается, но там нет ни одного социального учреждения.

«Посоветовавшись с коллегами и спортсменами, мы пришли к выводу, что необходимо создать в Пионерском культурно-спортивный кластер. Мы уже завершили строительство стадиона, а теперь планируем обустроить дополнительную инфраструктуру. Для реализации проекта потребуется внести изменения в градостроительную документацию, и мы рассчитываем, что работы по подготовке будут завершены к середине лета», — отметил Шибаев.

Чиновник добавил, что земельный участок будет выкуплен через обмен на другой участок города. Вопрос находится под контролем губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, который активно поддерживает саму идею воздедения спортивного объекта.

В 2023 году власти города анонсировали строительство ФОКа в районе Молодёжной и даже предложили жителям выбрать название.