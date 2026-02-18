В Калининградской области растёт число предпринимателей и микропредприятий

ВКонтакте

В Калининградской области на начало 2026-го зарегистрировано 39 202 индивидуальных предпринимателя — на 3 330 больше, чем год назад. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает Калининградстат.

Всего в регионе действуют 32 482 организаций. Большая часть из них — микропредприятия. Их число за год выросло на 321 и составило 22 864.

По числу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лидерство держит Калининград. На втором месте Гурьевский муниципальный округ, на третьем — Зеленоградск. Меньше всего хозяйствующих субъектов в Мамоново.