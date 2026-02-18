«Титанический труд и молитва»: 12-летняя калининградка с ДЦП, которой помог Егор Крид, сделала первые в жизни шаги (видео)

12-летняя калининградка с ДЦП Лиза Куприенко, которой помог Егор Крид, сделала свои первые самостоятельные шаги. Радостной новостью с «Клопс» поделилась мама девочки Мария.
9 февраля у Лизы начался очередной курс реабилитации в челябинском центре. Накануне она серьёзно переболела простудой. Кроме того, Лиза подросла: «Стопы и мышцы были как железобетонные».
«Занятия начинались с девяти утра и шли до самого вечера с перерывами на небольшие перекусы. Специалисты трудились над Лизой, и сама она пахала, потела. Глубоко прорабатывали все зажатые и слабые мышцы, делали растяжки. Работал с ней мануальный терапевт, делали логопедические массажи: и шея, и челюсти — всё было зажато. Всё в комплексе делали», — рассказывает мама.
Мария говорит, что они не ожидали великих результатов. Понимали, что ситуация сложная и надеялись убрать хотя бы часть проблем.
«Но титанический труд, молитва и потенциал Лизы дали такой результат. Уже через неделю на занятиях она стала вставать без поддержки. Её все поддерживали, и она обрела уверенность.
В какой-то момент ей сказали: «Давай, шагай!» Специалист убрал руки — и она пошла!
Такой классный старт и рывок, такое у нас получилось!» — радуется калининградка.
Мария ещё раз искренне благодарит всех, кто откликается на их беду, проникся историей семьи и регулярно помогает им. Лиза и её близкие надеются, что это лишь первые шаги к победе над недугом.
Лиза Куприенко — третий ребёнок в семье. Девочка появилась на свет раньше срока и сразу после рождения перестала дышать. Её спасли, но малышка стала инвалидом. Мама Лизы рассказала «Клопс» историю трудного восстановления дочери. После публикации девочке удалось собрать около 150 тысяч рублей. Вскоре на беду семьи откликнулся Егор Крид — музыкант оплатил курс реабилитации. Певица Ева Власова пригласила семью калининградки на свой концерт.