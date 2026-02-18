«Титанический труд и молитва»: 12-летняя калининградка с ДЦП, которой помог Егор Крид, сделала первые в жизни шаги (видео)

«Занятия начинались с девяти утра и шли до самого вечера с перерывами на небольшие перекусы. Специалисты трудились над Лизой, и сама она пахала, потела. Глубоко прорабатывали все зажатые и слабые мышцы, делали растяжки. Работал с ней мануальный терапевт, делали логопедические массажи: и шея, и челюсти — всё было зажато. Всё в комплексе делали», — рассказывает мама.

9 февраля у Лизы начался очередной курс реабилитации в челябинском центре. Накануне она серьёзно переболела простудой. Кроме того, Лиза подросла: «Стопы и мышцы были как железобетонные».

12-летняя калининградка с ДЦП Лиза Куприенко, которой помог Егор Крид, сделала свои первые самостоятельные шаги. Радостной новостью с «Клопс» поделилась мама девочки Мария.

Мария говорит, что они не ожидали великих результатов. Понимали, что ситуация сложная и надеялись убрать хотя бы часть проблем.

«Но титанический труд, молитва и потенциал Лизы дали такой результат. Уже через неделю на занятиях она стала вставать без поддержки. Её все поддерживали, и она обрела уверенность.

В какой-то момент ей сказали: «Давай, шагай!» Специалист убрал руки — и она пошла!

Такой классный старт и рывок, такое у нас получилось!» — радуется калининградка.

Мария ещё раз искренне благодарит всех, кто откликается на их беду, проникся историей семьи и регулярно помогает им. Лиза и её близкие надеются, что это лишь первые шаги к победе над недугом.