Причудливые наплывы льда снял житель Черняховска на Анграпе (фото)

Фотограф из Черняховска Юрий Таркин снял на Анграпе причудливые ледяные наплывы. Серию снимков он опубликовал у себя в паблике во вторник, 17 февраля.

Для Анграпы характерен неустойчивый ледостав с образованием полыней, поэтому даже сейчас, когда множество водоёмов замёрзли, там кипит жизнь: кормятся птицы, выходят на берег животные. Но новую подборку автор посвятил «ледяным творениям малой реки». Поражает не только их необычная форма, но и чистота и прозрачность, которые удаётся передать во всей красоте благодаря профессиональному оборудованию. 

Год назад в это же время фотограф немного грустил о том, что на востоке области почти не было снега — зато запечатлел брачные танцы журавлей. Сейчас же о весне напоминают только эти кадры.

Фото: Юрий Таркин

Юрий ведёт наблюдения за жизнью реки постоянно — в его объектив попадали и пирующие утки, и нахохлившаяся цапля, и даже выдра.

