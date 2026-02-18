Анфиса Чехова впервые вышла замуж: читайте в журнале «Калининградская антенна»

ВКонтакте

Анфиса Чехова впервые вышла замуж. Избранником 48-летней телеведущей стал 44-летний актёр и продюсер Александр Златопольский. Пара устроила скромную регистрацию. «Это мой первый официальный брак! Всю свою жизнь я была бракофобом, предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас».

Свадьбу Анфиса и Александр планируют отметить позже, скорее всего, летом. «Когда станет тепло и можно будет сделать свадьбу в красивом месте на природе, — сказала Чехова. — Сейчас привыкаю к званию жены и к тому, что у меня теперь есть свой собственный муж. Я так долго боялась выходить замуж. И вот встретила того, с кем действительно хочется «вместе и навсегда».

