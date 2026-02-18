15% калининградцев планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгулами — опрос

ВКонтакте

15% калининградцев планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгулами. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

«Работающих в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ждёт 3 нерабочих дня подряд в честь Дня защитника Отечества. 15% калининградцев намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе отдых. 61% респондентов не имеют подобных планов. 16% работают по сменному графику», — отметили аналитики.

Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин. Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (19%).

Опрос проводился с 12 по 17 февраля.