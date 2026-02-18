Мэрия: телефонные мошенники выманивают у калининградцев данные под видом вручения наград

ВКонтакте

Телефонные мошенники продолжают разрабатывать новые способы обмана граждан. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников администрации города, звонят калининградцам под предлогом вручения различных наград, таких как грамоты, ордена и медали. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 18 февраля.

Мошенники выманивают у людей персональные данные, якобы для отправки документов в Москву или по другим вымышленным причинам. Чтобы придать доверие своим действиям, они даже приглашают жертв на встречи в мэрию. «Тема наград» используется как психологическая уловка, чтобы жертва быстро и необдуманно передала свои данные, особенно часто попадаются люди старшего поколения.

В мэрии подчеркнули, что никогда сотрудники администрации не будут выяснять по телефону или через мессенджеры такие данные, как номер паспорта или СНИЛС. Сведения о наградах и поощрениях рассылаются только через Госуслуги, по почте или лично, при этом сотрудники всегда предъявляют служебное удостоверение.

В случае получения подозрительных звонков немедленно сообщайте о них в полицию. Мошенники могут использовать чужие персональные данные, чтобы оформить кредит, получить фиктивные налоговые вычеты, зарегистрировать подставные фирмы или использовать эти данные для других обманных схем.