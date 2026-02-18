Мэрия: телефонные мошенники выманивают у калининградцев данные под видом вручения наград

Телефонные мошенники продолжают разрабатывать новые способы обмана граждан. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников администрации города, звонят калининградцам под предлогом вручения различных наград, таких как грамоты, ордена и медали. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 18 февраля.
Мошенники выманивают у людей персональные данные, якобы для отправки документов в Москву или по другим вымышленным причинам. Чтобы придать доверие своим действиям, они даже приглашают жертв на встречи в мэрию. «Тема наград» используется как психологическая уловка, чтобы жертва быстро и необдуманно передала свои данные, особенно часто попадаются люди старшего поколения.
В мэрии подчеркнули, что никогда сотрудники администрации не будут выяснять по телефону или через мессенджеры такие данные, как номер паспорта или СНИЛС. Сведения о наградах и поощрениях рассылаются только через Госуслуги, по почте или лично, при этом сотрудники всегда предъявляют служебное удостоверение.
В случае получения подозрительных звонков немедленно сообщайте о них в полицию. Мошенники могут использовать чужие персональные данные, чтобы оформить кредит, получить фиктивные налоговые вычеты, зарегистрировать подставные фирмы или использовать эти данные для других обманных схем.
За день калининградцы перевели мошенникам более 3,4 млн рублей.