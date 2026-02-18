В Калининградской области вдвое повысили тарифы на воду для жителей без счётчиков или с истёкшим межповерочным интервалом. Об этом сообщает региональный «Водоканал» в среду, 18 февраля.
Что это значит для потребителей?
Если раньше повышающий коэффициент составлял 1,5, то теперь он увеличен до 3, что в два раза увеличивает начисления за услугу водоснабжения. Изменения вступили в силу с декабря 2025 года. Это решение направлено на стимулирование жителей к установке приборов учёта и регулярной поверке оборудования, что поможет снизить расходы и повысить эффективность использования водных ресурсов.
Пример расчёта:
- До декабря 2025 года расчёт платы выглядел следующим образом: 1 (человек) * 6,7 м³ (норматив потребления) * 1,5 (повышающий коэффициент) * 46,65 руб. (тариф на 01.12.2025) = 468,84 руб.
- С декабря 2025 года расчёт будет следующим: 1 (человек) * 6,7 м³ (норматив потребления) * 3 (повышающий коэффициент) * 46,65 руб. (тариф на 01.12.2025) = 937,67 руб.
В России с 1 марта перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ.