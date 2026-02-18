ВКонтакте

В Калининградской области вдвое повысили тарифы на воду для жителей без счётчиков или с истёкшим межповерочным интервалом. Об этом сообщает региональный «Водоканал» в среду, 18 февраля.

Что это значит для потребителей?

Если раньше повышающий коэффициент составлял 1,5, то теперь он увеличен до 3, что в два раза увеличивает начисления за услугу водоснабжения. Изменения вступили в силу с декабря 2025 года. Это решение направлено на стимулирование жителей к установке приборов учёта и регулярной поверке оборудования, что поможет снизить расходы и повысить эффективность использования водных ресурсов.

Пример расчёта: