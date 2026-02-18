Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Анны Семенович, как меняют женщину отношения с любимым и как начать жить в удовольствие

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
Читайте в свежем номере телегида:
- Григорий Лепс срочно продаёт усадьбу. Грустно одному в хоромах…
- Фёдор Бондарчук показал дочь.
- Анфиса Чехова впервые вышла замуж. В 48 лет!
- Армейские истории из фотоальбомов популярных артистов.
- С размахом празднуем Масленицу. (0+)
- Мороз и солнце, блин чудесный: креп-сюзетт и роллы с сыром из красных блинов без муки.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 23 февраля по 1 марта.
Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».