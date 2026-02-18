Морозы и локальные снегопады: погода в Калининградской области в среду

ВКонтакте

В регионе в среду, 18 февраля, будет преимущественно облачно, временами ожидаются прояснения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В первой половине дня возможен небольшой снег, а во второй половине дня и вечером облачность будет переменной, с локальными снежными зарядами преимущественно на западе региона. Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский, Гвардейский, Полесский и Славский районы, включая Калининград, получат больше снега. В остальной части области осадки будут менее интенсивными, местами возможна поземка.

Температура в Калининграде и области днём составит -4…-7°C, а у западного побережья будет немного теплее — -3…-5°C. Ветер в Калининграде и области будет юго-восточный ночью, умеренный (2-7 м/с), с порывами на Куршской косе до 12-14 м/с. Утром и днём ветер станет переменным, сменив юго-восточный на юго-западный. Вечером на побережье усилится до западного/северо-западного и будет порывистым (3-8 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 755 до 757 мм рт. ст..