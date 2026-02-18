Калининградка не поладила со своей командой и вылетела из шоу «Выжить в Стамбуле» (фото)

ВКонтакте

Калининградка Алёна Гром покинула шоу «Выжить в Стамбуле». Своими впечатлениями землячка поделилась с «Клопс».

Седьмой выпуск вышел в эфир 15 февраля на ТНТ, а съёмки передачи закончились ещё в сентябре. Всё это время Алёна хранила интригу.

«Да, тогда расстроилась сильно. Я понимала, что это экватор шоу и впереди индивидуальные испытания, о которых я безумно мечтала, чтобы по максимуму прочувствовать этот дух игры. Перед самым жарким моментом уйти было очень обидно, потому что я боролась до последнего», — делится Алёна.

Женщине не удалось поладить с командой. В душевном разговоре с Ляйсан Утяшевой она призналась, что чувствует себя чужой и собирается играть только за себя.