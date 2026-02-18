Калининградка не поладила со своей командой и вылетела из шоу «Выжить в Стамбуле» (фото)

Калининградка Алёна Гром покинула шоу «Выжить в Стамбуле». Своими впечатлениями землячка поделилась с «Клопс».
Седьмой выпуск вышел в эфир 15 февраля на ТНТ, а съёмки передачи закончились ещё в сентябре. Всё это время Алёна хранила интригу.
«Да, тогда расстроилась сильно. Я понимала, что это экватор шоу и впереди индивидуальные испытания, о которых я безумно мечтала, чтобы по максимуму прочувствовать этот дух игры. Перед самым жарким моментом уйти было очень обидно, потому что я боролась до последнего», — делится Алёна.
Женщине не удалось поладить с командой. В душевном разговоре с Ляйсан Утяшевой она призналась, что чувствует себя чужой и собирается играть только за себя.
Участники не раз отправляли её на испытания на вылет. В шестом выпуске Алёна обошла актрису Марину Горбань, а в седьмом не смогла одолеть участника из звёздной команды Сергея Степанцова: все три раунда они шли ноздря в ноздрю.
Несмотря на это, Алёна не разочаровалась в своей мечте: «Я долго к ней шла, и благодаря добрым людям, своему упорству я прошла! У меня есть блокнотик, где записано много желаний на всю мою жизнь. Если они меняются — я вычёркиваю и добавляю новые. На день рождения я загадала поучаствовать в этом же шоу, но только в звёздной команде. Это больше в шутку, конечно, но кто знает», — с улыбкой говорит Алёна.
Калининградка считает, что своим примером доказала родным и близким: мечты сбываются, если верить и действовать.
По правилам игры, звёзды шоу-бизнеса образуют одну команду, а обычные люди — другую. Участники других сезонов проходили испытания в Дубае и Самарканде. Теперь их приключения перенеслись в Стамбул. Шоу на ТНТ продолжается. Победитель получает 10 млн рублей.
Алёна выходила с плакатом на улицы Калининграда и активничала в соцсетях, чтобы заручиться поддержкой земляков и попасть на шоу.