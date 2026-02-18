Победитель Лиги чемпионов, Дасаев — в воротах и битва за два миллиона: как завершился турнир «Зимний мяч АВТОТОР — 2026»

ВКонтакте

Ссылка Оказавшись в минувшее воскресенье под сводами «АВТОТОР-Арены», можно было запросто не поверить своим глазам. Кумиры футбольных болельщиков, победители Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, вышли в этот морозный день на крытое поле дворца спорта и вновь творили чудеса. Филигранные пасы Титова, удар через себя Сычёва, голы Павлюченко и Погребняка, и всё это великолепие — под строгим надзором Рината Файзрахмановича Дасаева! Волшебство калининградским любителям футбола подарили организаторы VII Международного турнира «Зимний мяч АВТОТОР». После двух месяцев игр групповых этапов настало время решающих встреч и сражений за медали и чемпионские кубки. А ещё — время для встреч с теми, кто давно вписал своё имя в историю любимого миллионами вида спорта.

Не выдержал даже лёд Финальный раунд турнира получил собственную красочную церемонию открытия. Под звуки «Футбольного марша» Блантера в живом исполнении Konig Brass Band на площадку выехал электрический пикап EONYX — представитель нового собственного бренда «АВТОТОР». В его кузове оказалась внушительных размеров глыба льда с футбольным мячом внутри. Стараниями крепких парней из автоторовской команды «Литейщики» лёд в считаные секунды был расколот, и мяч оказался там, где ему и положено быть, — на футбольном поле. Первый символический удар нанёс председатель совета директоров «АВТОТОР-Холдинг» Валерий Горбунов, который поддержал идею объявить 14 февраля ещё и Днём всех влюблённых в футбол: «Наш праздник футбола — это отражение огромного труда всех организаторов и позиции основателя и главного акционера нашей компании Владимира Ивановича Щербакова, который вкладывает в том числе личные средства в поддержку спорта в Калининградской области. Низкий поклон всем, кто внёс свой вклад в это большое и важное дело!» Почётная гостья церемонии открытия финала заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко призналась, что вновь впечатлена масштабом: «"Зимний мяч АВТОТОР" — всегда больше чем только спортивное событие. Это множество разнообразных активностей, включая мастер-классы именитых спортсменов. Огромные слова благодарности "АВТОТОР" за то, что вы являетесь организаторами таких крупных и интересных соревнований. Организация, как всегда, на высочайшем уровне, и эмоции — только позитивные!» Наталью Ищенко поддержал её коллега, заместитель председателя правительства региона Сергей Булычёв. Он поприветствовал участников раунда плей-офф от имени губернатора и правительства Калининградской области. «Давно не помню на нашей земле такого масштабного спортивного праздника с участием представителей многих стран. Спасибо всем, кто принял приглашение, и руководству "АВТОТОР" за этот замечательный турнир!» — выразил благодарность вице-премьер. У истоков «Зимнего мяча» больше десяти лет назад стоял президент — генеральный директор «АВТОТОР Холдинг менеджмент» Андрей Горбунов. Во многом на его энтузиазме и энергии турнир вырос из скромного корпоративного соревнования «для своих» в событие практически федерального масштаба. К сожалению, не так давно Андрея Валерьевича не стало. Его память участники церемонии почтили минутой молчания…

Звёздный час «Зимний мяч АВТОТОР — 2026» вписал новые рекорды в свою историю ещё до первого стартового свистка. Число команд-участниц впервые приблизилось к сотне (48 школьных и 48 взрослых, всего — более 1000 футболистов), а во время групповых этапов соперники — ещё одно новшество! — встречались не только на поле, но и в формате фиджитал за игровыми приставками. Международный статус и престиж турнира тоже значительно повысились: в составе разных коллективов выступили представители Анголы, Танзании, Камеруна, Мозамбика, Беларуси, Вьетнама, Экваториальной Гвинеи. Стадия плей-офф не обошлась без сенсаций. В субботнем матче 1/16 финала команда-аутсайдер New Dolce, занявшая 32-е место, неожиданно обыграла представителей Сбербанка — победителей группового этапа. Всё решилось в серии пенальти, где фаворит потерпел поражение. Радости игроков New Dolce не было предела! Впрочем, независимо от спортивных успехов, в последний день турнира все без исключения участники и зрители «Зимнего мяча АВТОТОР» получили уникальную возможность в буквальном смысле прикоснуться к легендам футбола. На приглашение организаторов с радостью откликнулись один из самых титулованных тренеров страны Олег Романцев, обладатель титула «Лучший вратарь мира 1988 года», двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев, четырёхкратный чемпион России, двукратный чемпион Португалии, обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев, дважды лучший бомбардир чемпионатов России, бронзовый призёр Евро-2008 Роман Павлюченко, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, лучший бомбардир Кубка УЕФА 2007/2008 Павел Погребняк, участник чемпионатов Европы и мира, чемпион России 2004 года Дмитрий Сычёв и шестикратный чемпион России, легенда московского «Спартака» Егор Титов. «Калининград для меня практически родной город, который навсегда в сердце, — признался Павел Погребняк, игравший за «Балтику» в 2003 году. — Вижу, что многое изменилось в лучшую сторону. Такие турниры, как "Зимний мяч АВТОТОР", очень важны для молодого поколения, для их прогресса. Здорово, что есть такие мероприятия!» Прославленные гости около часа напрямую — живо и непосредственно — общались с многочисленными болельщиками, которых едва вместило просторное фойе «АВТОТОР-Арены». Каждый желающий мог взять микрофон и задать вопрос, получить автограф и сфотографироваться, лично пожать руки кумирам и обменяться с ними несколькими фразами. А ещё — получить ценные советы из первых уст. «Верьте в себя и много тренируйтесь — это единственный рецепт, чтобы стать хорошим футболистом, — поделился наставлением Олег Романцев. — Калининград — это город, в который нельзя не влюбиться. Вижу здесь очень много детей, которые любят футбол, и хотелось бы, чтобы участников турнира "АВТОТОР" с каждым годом тоже становилось всё больше. Желаю всем удачи. Никто из вас не пожалеет, если выберет в жизни футбол!» Вишенкой на торте стал тот самый товарищеский матч, в котором легенды футбола сразились с лучшими игроками нынешнего «Зимнего мяча». Со счётом 4:3 победили звёзды, а Павел Погребняк, спустя почти 25 лет, вновь забил гол в Калининграде, чем наверняка вызвал приступ лёгкой ностальгии у всех давних поклонников балтийцев.

Момент истины и рекордные призовые Не успели улечься эмоции от просмотра матча с участием легенд, как всех без исключения накрыла новая волна переживаний. Финалы! В школьной сетке до битвы за трофей дошли сборная калининградской школы №6 и команда «АВТОТОР». Оба коллектива на протяжении всего турнира демонстрировала классный атакующий футбол, поэтому и главный матч вылился в жёсткое противостояние. Счёт открыли автоторовцы, 6-я школа отыгралась, вышла вперёд, осталась в меньшинстве — и всё равно победила! Команда автопроизводителя, кроме серебряных медалей, пополнила копилку ещё и личной наградой: лучшим нападающим турнира был признан Семён Горовой. «Конечно, могли выступить лучше, но чуть-чуть не получилось, — подвёл итоги Семён. — А вообще, турнир бомбовый! Я взял автографы у всех звёзд футбола, которые к нам сегодня приехали. Это было о-о-очень круто!» Среди взрослых в борьбе за титул сошлись футбольные дружины завода «Янтарь» и Калининградской железной дороги. Здесь интриги не получилось, зато матч напомнил многим культовую встречу Аргентины и Ямайки на чемпионате мира — 1998: судостроители тоже победили железнодорожников со счётом 5:0. Ещё одним, очередным, рекордом «Зимнего мяча АВТОТОР — 2026» стал размер призового фонда — 2 000 000 рублей. За третьи места команды получили по 150 тысяч рублей, обладатели серебра — по 250 тысяч, чемпионы — по 350 тысяч. Кроме того, денежные выплаты получили и все лучшие игроки. А ещё все, кто пришёл в эти дни на «АВТОТОР-Арену», смогли принять участие в розыгрыше призов от партнёров. Тут были и билеты в Музей Мирового океана, и на органный концерт в Кафедральный собор, и пригласительные в кино, а также приглашение на экскурсию по цехам «АВТОТОР», планшеты и самокаты и многие другие действительно ценные подарки. Организаторы уже подтвердили: восьмому «Зимнему мячу АВТОТОР» быть! Готов даже кубок для будущих чемпионов: это выполненный из металла футбольный мяч, который своими руками изготовили рабочие семи новых заводов кластера автокомпонентов «АВТОТОР». Получилось очень брутально и одновременно изящно и солидно. Ну а в том, что в 2027 году нас вновь ждёт не менее потрясающее футбольное зрелище, точно можно не сомневаться. Турнир «Зимний мяч АВТОТОР» стал возможен благодаря поддержке наших партнёров. Хотим сказать спасибо всем, кто помог организовать этот праздник футбола.