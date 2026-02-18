Победители инженерных образовательных конкурсов Дирекции Балтийской АЭС побывали «за кулисами» телевидения

ВКонтакте

Победители инженерных образовательных конкурсов, организованных филиалом Концерна Росэнергоатом — Дирекцией Балтийской АЭС, познакомились с работой телерадиокомпании и побывали «за кулисами» телевизионного производства ГТРК «Калининград». Экскурсия стала частью профориентационной программы для школьников, проявивших себя в научно-техническом творчестве.

Юные исследователи увидели, как создаются новости, и начали знакомство с музея первого регионального телевидения. Экспонаты — печатные машинки, сценические костюмы, звукорежиссёрские пульты и чёрно-белые видеокамеры — вызвали у ребят живой интерес. Школьникам рассказали об этапах телевизионного производства и показали современные павильоны.

Победитель регионального конкурса «Атомная энергия — наш друг» Константин Ремер из Балтийска поделился впечатлениями:

«Интересно снимать, потому что во дворе постоянно снимаю. Во дворе мы снимаем всякие блогерские штуки, мультики всякие. В будущем хотел бы стать оператором».

Во время экскурсии участники наблюдали за работой ведущих и технической команды. Ребятам объяснили, что телевизионный эфир — это результат труда десятков специалистов и сложной техники. Ева Капитонова из Советска отметила:

«Сегодня я увидела маленький павильон канала "Запад-24", нам рассказывали, как это всё работает, и это было очень интересно и увлекательно. Мне больше всего понравился этот маленький павильон, где рассказывали про этот канал и как работают ведущие, как они говорят, рассказывают и как они работают».

Особый интерес у школьников вызвала режиссёрская комната, где они смогли увидеть процесс управления съёмкой в реальном времени.