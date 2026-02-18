Победители инженерных образовательных конкурсов Дирекции Балтийской АЭС побывали «за кулисами» телевидения

Победители инженерных образовательных конкурсов, организованных филиалом Концерна Росэнергоатом — Дирекцией Балтийской АЭС, познакомились с работой телерадиокомпании и побывали «за кулисами» телевизионного производства ГТРК «Калининград». Экскурсия стала частью профориентационной программы для школьников, проявивших себя в научно-техническом творчестве.
Юные исследователи увидели, как создаются новости, и начали знакомство с музея первого регионального телевидения. Экспонаты — печатные машинки, сценические костюмы, звукорежиссёрские пульты и чёрно-белые видеокамеры — вызвали у ребят живой интерес. Школьникам рассказали об этапах телевизионного производства и показали современные павильоны.
Победитель регионального конкурса «Атомная энергия — наш друг» Константин Ремер из Балтийска поделился впечатлениями:
«Интересно снимать, потому что во дворе постоянно снимаю. Во дворе мы снимаем всякие блогерские штуки, мультики всякие. В будущем хотел бы стать оператором».
Во время экскурсии участники наблюдали за работой ведущих и технической команды. Ребятам объяснили, что телевизионный эфир — это результат труда десятков специалистов и сложной техники. Ева Капитонова из Советска отметила:
«Сегодня я увидела маленький павильон канала "Запад-24", нам рассказывали, как это всё работает, и это было очень интересно и увлекательно. Мне больше всего понравился этот маленький павильон, где рассказывали про этот канал и как работают ведущие, как они говорят, рассказывают и как они работают».
Особый интерес у школьников вызвала режиссёрская комната, где они смогли увидеть процесс управления съёмкой в реальном времени.
«Интересно, как работают камеры и как их поворачивать. Нам ещё рассказывали, где есть такая же комната, только она была намного больше», — поделился впечатлениями Мирон Грязнов.
После визита в телерадиокомпанию школьники отправились в Информационный центр по атомной энергии, где приняли участие в интеллектуальном квизе и познакомились с образовательными программами центра.
Экскурсия стала частью масштабной профориентационной работы Дирекции Балтийской АЭС. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия позволяют комплексно показать современную атомную отрасль не как изолированный объект, а как часть высокотехнологичной экосистемы, тесно связанной с наукой, инженерией и коммуникациями, а также помогают школьникам расширить кругозор и задуматься о выборе будущей профессии.