Врач-невролог клиники «СитиДок» разоблачает 3 главных мифа о тейпировании

«Тейпирование не является самостоятельным способом лечения, но хорошо зарекомендовало себя как часть комплексной терапии при ряде состояний, — подчёркивает Александр Ворнаков, врач-невролог медицинского центра «СитиДок» . — Тейпирование отлично поможет при миофасциальном болевом синдроме, головной боли; хронической боли в шее и пояснице; при не острых воспалениях корешка спинномозгового нерва на фоне остеохондроза; постинсультных нарушениях мышечного тонуса и позы; нейропатии с мышечным дисбалансом и вторичным болевым синдромом; бруксизме и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В международных клинических рекомендациях тейп чаще рассматривается как вспомогательная техника, усиливающая эффект ЛФК, медикаментозной терапии и мануальных техник».

Таким образом, тейпирование сочетает практическую пользу (обезболивание, поддержка, восстановление) с удобством использования, что и обеспечивает его растущую популярность.

Уже после нескольких минут после приклеивания тейпы снижают боль, улучшают лимфодренаж и кровообращение, способствуют уменьшению отёков и ускоряют восстановление тканей. Они поддерживают мышцы и суставы, снижая риск травм при физических нагрузках, но при этом не ограничивают движения — с ними можно вести активный образ жизни, заниматься спортом и принимать душ. В косметологии тейпы помогают улучшить тонус кожи, уменьшить отечность и сгладить морщины. Популярность «цветных полосок» объясняется несколькими факторами: это и широкое распространение после Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, и простота и доступность, минимальный риск побочных эффектов, визуальная заметность — яркие тейпы привлекают внимание и способствуют распространению метода через медиа и соцсети.

Главное преимущество тейпирования перед другими способами обезболивания и снятия мышечного спазма — безопасность и немедикаментозность. Тейпирование не даёт системных побочных эффектов, не влияет на желудочно-кишечный тракт, печень или почки, не вызывает лекарственной зависимости. Кроме того, эффект сохраняется 24 часа в сутки в течение нескольких дней; пациент остаётся активным, не ограничен в движениях. Помимо этого, тейпирование хорошо сочетается с любыми другими видами лечения. Это особенно важно при хронических болевых синдромах, когда длительный приём анальгетиков нежелателен.

Вокруг «цветных полосок» ходит много мифов. Один из них звучит так: «Чем туже натянут тейп, тем лучше эффект». Правда ли это? Давайте разбираться.

«Это один из самых распространённых и опасных мифов, — объясняет Александр Ворнаков. — Слишком сильное натяжение может привести к раздражению кожи и контактному дерматиту, нарушению микроциркуляции, усилению боли и появлению онемения из-за компрессии поверхностных нервов. В неврологической практике чаще используются минимальные или умеренные степени натяжения».

Цвет тейпа, по словам врача-невролога, неважен. «С научной точки зрения цвет тейпа не имеет физиологического значения. Материал, клей и эластичность у качественных тейпов одинаковы независимо от цвета. Все "согревающие" и "охлаждающие" эффекты цвета относятся скорее к психологическому восприятию и маркетингу. Реальный эффект зависит исключительно от техники наложения и клинической задачи», — подчёркивает Александр Ворнаков.

Как же выбрать хороший тейп, если его цвет не имеет значения?

Качественный медицинский тейп изготовлен из хлопка или вискозы с эластичностью, близкой к коже; имеет гипоаллергенный акриловый клей; хорошо держится 3–5 дней, не отклеиваясь и не «сползая»; сертифицирован как медицинское изделие. Декоративные или спортивные ленты часто не обладают нужной эластичностью, плохо пропускают воздух и не предназначены для длительного контакта с кожей.

Стоит отметить, что нельзя клеить тейпы так, как вам заблагорассудится: без понимания анатомии и неврологических механизмов можно усилить болевой синдром, замаскировать серьёзную патологию и отложить диагностику, вызвать кожные осложнения. Особенно это критично при болях неясного происхождения, онемении, слабости в конечностях, головных болях. В этих случаях тейпирование должно назначаться врачом после осмотра.

К абсолютным противопоказаниям относятся: острые кожные заболевания и повреждения кожи в зоне аппликации; аллергия на клеевой состав тейпа; активные инфекционные процессы; злокачественные новообразования в зоне тейпирования; выраженные нарушения кожной чувствительности неясного генеза; тромбозы и тяжёлые сосудистые нарушения в зоне наложения. В каждом случае решение о тейпировании должно приниматься индивидуально, с учётом диагноза и общего состояния пациента.