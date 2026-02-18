Отмена налогового вычета по вкладам: новые правила налогообложения

ВКонтакте

С 2025 года вступили в силу изменения в правилах налогообложения доходов по банковским вкладам. Раньше система была более гибкой, но теперь она стала проще, хотя и менее выгодной для вкладчиков с крупными суммами. Эксперты регионального центра финансовой грамотности разобрались, что изменилось и как теперь рассчитывается налог.

С 2023 года доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде процентов по банковским вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), а с сумм превышения необлагаемого лимита необходимо платить налог. Соответствующее уведомление ФНС вместе с уведомлением об оплате имущественных налогов направляет гражданам осенью.

До 2025 года к этому виду дохода можно было применить налоговые вычеты. Это означало, что можно было уменьшить налогооблагаемую базу на суммы, потраченные, например, на лечение, обучение, покупку жилья (имущественный вычет) или просто получить стандартный вычет на детей. Эти правила были прописаны в статьях 218–221 Налогового кодекса РФ (НК РФ). То есть, если у вас были такие расходы, вы могли частично или полностью компенсировать налог, уплаченный с процентов по вкладам.

Что кардинально меняется для доходов с 2025 года?

С 1 января 2025 года подход к налогообложению процентов по вкладам упрощается, но налоговые вычеты больше не применяются к доходам от банковских вкладов.

Это официально разъяснил Минфин России в письме от 29.05.2025. Смысл в следующем: теперь все доходы физлиц для целей НДФЛ делятся на «основную налоговую базу» (зарплата, сдача имущества в аренду, продажа активов) и «прочие». Доходы в виде процентов по вкладам перешли в категорию «прочих». А стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты (статьи 219–221 НК РФ) применяются только к основной налоговой базе.

Это значит, что россияне не смогут уменьшить налог с процентов по вкладам, предоставив в налоговую документы об оплате лечения, обучения или ипотечных процентов. Этот налог рассчитывается и уплачивается строго отдельно.

Как рассчитывается налог

Сам принцип расчёта необлагаемого лимита с 2025 года не изменился. Важно понимать его, чтобы оценить, придётся ли вам платить налог.

1. Определяется необлагаемый лимит. Это не фиксированная сумма, а расчётная величина. Она равна 1 миллиону рублей, умноженному на максимальную ключевую ставку Банка России, которая действовала на 1-е число каждого месяца в течение прошедшего года.

Пример. В 2025 году максимальная ключевая ставка на 1-е число разных месяцев составляла 21%. Значит, необлагаемый лимит за 2025 год составит: 1 000 000 руб. × 21% = 210 000 руб.

2. Сравниваются доходы и лимит. Вы суммируете все проценты, полученные за год по всем вашим рублёвым вкладам и счетам во всех российских банках.

3. Рассчитывается налог. Если сумма полученных процентов превысила расчётный лимит (210 000 руб.), то с разницы (превышения) нужно заплатить НДФЛ.

Важные исключения из расчёта

Не облагаются налогом вообще проценты по рублёвым вкладам, ставка по которым в течение всего года не превышала 1% годовых. Не учитываются доходы по счетам эскроу (используемым, например, в сделках с недвижимостью).

