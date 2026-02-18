Путь длиною в 20 лет: история легендарного мотомагазина «Байкер»

ВКонтакте

Двадцать лет для бизнеса в России — целая эпоха. Для нишевого магазина мотоэкипировки в Калининграде — это знак качества и невероятной устойчивости. Мы встретились с основателем «Байкера» Игорем Жванским, чтобы поговорить о том, как увлечение техникой превратилось в дело жизни, почему интернет никогда не заменит живого общения и что ждёт байкеров в 2030-м. Истоки. Искра под капотом — Игорь, двадцать лет — солидная дата. А с чего всё началось? Как возникла та самая искра? — Всё началось гораздо раньше, когда мне было лет пять, с игрушечных автомобилей и конструкторов. Ребёнком я был одержим техникой. Меня влекли моторы, причём любые: автомобильные, авиационные, тракторные. В юности я читал всё, что мог найти о двигателях, пробирался на закрытые профессиональные выставки в Москве, даже вёл стенгазету про автомотоспорт. В тринадцать лет впервые сел на мопед и с тех пор «заболел» двухколёсным транспортом. Я прошёл огромный путь в бизнесе: строил фабрики, управлял компаниями, но настоящее понимание того, чем я хочу заниматься, пришло позже. Будучи уже состоявшимся человеком, выделил определённую сумму и решил рискнуть, попробовать создать бизнес для души. Это был подарок самому себе.

— Помните, как это было в самом начале? — Конечно. В то время в Калининграде была огромная проблема с качественной мототехникой. Мы стали дилерами бренда Kawasaki. Арендовали помещение на Московском проспекте рядом с легендарным «Универсамом». Помню, как приехали с приятелем в Гамбург на маленьком грузовичке за первым мотоциклом. Немцы на складе смотрели на нас с удивлением: обычно приезжают фуры с логистами, а тут сами владельцы за рулём. Но нам было важно пройти этот путь самим, прочувствовать «железо». В этот период мы отчаянно экспериментировали, пробовали, ошибались, но неизменно двигались вперёд. Потом был бум скутеров — привозили бренды Kymco, Benelli, Zongshen. Очереди стояли! Но когда ввели права на скутеры, рынок рухнул в один день. Получили горький урок с дешёвыми квадроциклами из Польши, которые приехали с дефектами. Тогда дали себе слово продавать только качественные товары, делать акцент на надёжности. — Сейчас «Байкер» ассоциируется именно с экипировкой. Почему? — Требования рынка диктовали свои условия. Мы быстро поняли, что экипировка — это то, за чем люди приходят в магазин. Человек может купить подержанный мотоцикл в гараже, а вот шлем и куртку он хочет новые, хочет их мерить, трогать и выбирать с умом. Это вопрос гигиены, безопасности и стиля. Поэтому мы сосредоточились на защите людей. Начали искать те бренды, которые удовлетворили бы потребности наших покупателей. Так в нашей копилке появился бренд LS2, который тогда был малоизвестен. Сегодня LS2 — мировой лидер в области не только шлемов, но и всей мотоэкипировки, и равных в соотношении «цена — качество» ему нет. Позже в магазине появился бренд Modeka, образец надёжности и немецкого качества. Его долговечность и безопасность смогли испытать многие наши постоянные покупатели.

Эволюция бизнеса: от «железа» к экспертности — Как изменился покупатель за эти двадцать лет? — Искушённость выросла колоссально. Но у российского покупателя есть особенность: у нас верят не рекламным проспектам, а авторитетам. Беда в том, что авторитеты часто застревают в прошлом. Раньше человек читал журналы и сравнивал тексты, а сегодня, к сожалению, исчезла профессиональная мотожурналистика. Люди больше доверяют мнению блогеров, чем техническим характеристикам. С одной стороны, это вызов для нас. С другой — наша миссия. Мы видим свою задачу в том, чтобы давать честные экспертные знания, объяснять разницу между реальной безопасностью и просто громким именем. — Как выживаете в эпоху онлайн-торговли? — Конкуренция — это двигатель прогресса. Да, многие ушли в «диванную» торговлю, но спрос на живые точки останется всегда. Байкеру нужно примерить шлем, покрутить в руках перчатки, сесть в куртке на мотоцикл. Ему нужен продавец, который сравнит модели и покажет разницу нюансов, не очевидных на картинке, даст экспертный совет. А ещё людям нужно общение, им нужен ритуал. В интернете вам не скажут: «Друг, эта модель тебе не подходит, она будет давить через час езды». А мы скажем. Офлайн — это про тактильные ощущения и объективность. — Считаете ли вы магазин частью байкерского сообщества? — Безусловно, мотомагазин «Байкер» — неотъемлемая часть байкерской культуры. В Калининградской области много клубов, у каждого свои взгляды. Не вступаем в тусовки и не участвуем в сходках, потому что наша роль другая. «Байкер» — это место силы, где тебе помогут с выбором, где можно прийти и просто поговорить за жизнь. Мы не про политику клубов, мы про безопасность и комфорт каждого конкретного человека на двух колёсах. — У вас в магазине стоит винтажный мотоцикл. Это не просто декор? — Это душа эпохи. Самый существенный слом в мототехнике произошёл в 60–70-х. Старые модели уступали новым в характеристиках, но в них есть характер, от которого захватывает дух. Этот мотоцикл сделан инженерами, а не маркетологами. В нём есть душа и запас прочности, которого нет в современной технике. Это напоминание нам и клиентам о том, с чего всё начиналось.

Философия и взгляд в будущее — В чём секрет долголетия бизнеса в такой сложной нише? — (Смеётся.) Секрет в том, что кризисы в нашей стране случаются с завидной регулярностью, и мы научились быть гибкими. Но главное в другом: байкер — как рыбак. Что бы ни случилось, как бы ни менялись законы и цены, он всё равно сядет на мотоцикл. Это братство, эта потребность в ветре и скорости не исчезают никогда. Пока есть эти люди, есть и мы. Если серьёзно, то я всегда ставил перед собой вопрос: что важнее — интересная работа или денежная? И всегда выбирал интересную. Удовольствие от дела для меня важнее материального вознаграждения. Когда ты кайфуешь от процесса, кризисы переживаются легче. — Давайте заглянем в будущее. Что ждёт «Байкер» в ближайшие годы? — Мир меняется стремительно. Возможно, примерка будет проходить в VR-очках. Но есть то, что остаётся всегда. Мы — люди, а не винтики. Потребность в живом общении — базовая. И функция магазина как места встречи не исчезнет никогда. Что касается планов, мы стоим на пороге очень серьёзного и интересного проекта — запуска нового бренда под названием ZI. Могу сказать одно: мы постарались вобрать в бренд ZI всё лучшее, что есть в сфере систем безопасности для мотоциклистов. Это будет симбиоз качества и разумной цены, доступной большинству наших клиентов. А глобально я верю, что к 2030 году произойдёт революция. Городская мобильность перейдёт на два колеса: электрические аппараты решат проблему пробок, экологии и парковок. И экипировка, конечно, изменится. Шлемы станут умными гаджетами: встроенная навигация, камеры заднего вида, связь. Я с восторгом слежу за этим. То, что сейчас дорого и экзотично, скоро будет массовым. Мы готовимся к этому будущему уже сейчас. — Какой совет вы бы дали себе двадцать лет назад, в день открытия магазина? — (Задумывается.) Я бы сказал: «Ты всё делаешь правильно, потому что занимаешься тем, что тебе нравится». И ещё один важный момент: в бизнесе, как и в жизни, выбирай не самое выгодное, а то, что заставляет твои глаза гореть. И это чувство — «я живу этим» — дороже любых дивидендов. Двадцать лет — это только первый повод обернуться. Самые интересные повороты — впереди!