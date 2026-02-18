«Без неё я бы не справилась»: зачем калининградки зовут на роды доулу

ВКонтакте

Среди персонала калининградских роддомов, помимо врачей и акушерок, всё чаще можно встретить доул — помощниц в родах. Чем конкретно они занимаются, действительно ли их присутствие необходимо и как к ним относятся медики, выяснил «Клопс».

«Это служение женщине»

Слово «доула» имеет древнегреческое происхождение и несёт в себе значение «рабыня», «служанка» — то есть та, кто «служит» рожающей. Но сегодня его уже, конечно, не трактуют так буквально.

Инна Пересецкая — руководитель калининградского регионального отделения ассоциации профессиональных доул России (АПД), врач и психолог с опытом более 200 сопровождений, считает, что доула – профессиональный партнёр в родах. Это специалист, который даёт женщине физическую, эмоциональную и информационную поддержку.

«Доульство — служение роженице с абсолютным принятием, — говорит Инна. — Это поддержка любого её решения и состояния, без предвзятости и оценок. Наставница всегда следует за женщиной».

Распространённый стереотип, что в роддоме будущая мать каждую секунду находится под стопроцентным контролем медицинского персонала, эксперт подвергает сомнению. Задача врачей и акушерок при естественных родах заключается прежде всего в медицинском контроле: важно убедиться, что всё проходит успешно, а вмешиваться — только при необходимости.

Но большинству рожениц этого мало, считает доула. Даже когда всё идёт по плану, им необходим кто-то, кто будет рядом, будет верить, что всё получится, помогать физически и эмоционально, при этом понимая, что происходит.

Больше всего я люблю, когда мне говорят: мне понравилось рожать! — признаётся Инна.

Каждая достойна того, чтобы получить положительный опыт того, как малыш появляется на свет — независимо, прошло всё естественно или с вмешательством. Это и есть миссия доулы».

По её словам, организовать участие помощницы сейчас можно во всех калининградских роддомах. Будущая мама сама находит доулу и предупреждает медицинское учреждение о её присутствии. Важный момент: доступ туда имеют только те специалисты, которые состоят в АПД России, отметила Пересецкая.

«Это было идеально для всех»

Дарья Иванова выросла в Калининграде. Она стала матерью впервые и была счастлива разделить этот опыт с доулой. Девушка рассказала, что роды прошли комфортно. Моральная поддержка придавала ей сил и уверенности в себе, а самое главное — дарила чувство безопасности. У Дарьи больше нет страха, и она готова в будущем повторить этот опыт.