«Без неё я бы не справилась»: зачем калининградки зовут на роды доулу

Среди персонала калининградских роддомов, помимо врачей и акушерок, всё чаще можно встретить доул — помощниц в родах. Чем конкретно они занимаются, действительно ли их присутствие необходимо и как к ним относятся медики, выяснил «Клопс».
«Это служение женщине»
Слово «доула» имеет древнегреческое происхождение и несёт в себе значение «рабыня», «служанка» — то есть та, кто «служит» рожающей. Но сегодня его уже, конечно, не трактуют так буквально.
Инна Пересецкая — руководитель калининградского регионального отделения ассоциации профессиональных доул России (АПД), врач и психолог с опытом более 200 сопровождений, считает, что доула – профессиональный партнёр в родах. Это специалист, который даёт женщине физическую, эмоциональную и информационную поддержку.
«Доульство — служение роженице с абсолютным принятием, — говорит Инна. — Это поддержка любого её решения и состояния, без предвзятости и оценок. Наставница всегда следует за женщиной».
Распространённый стереотип, что в роддоме будущая мать каждую секунду находится под стопроцентным контролем медицинского персонала, эксперт подвергает сомнению. Задача врачей и акушерок при естественных родах заключается прежде всего в медицинском контроле: важно убедиться, что всё проходит успешно, а вмешиваться — только при необходимости.
Но большинству рожениц этого мало, считает доула. Даже когда всё идёт по плану, им необходим кто-то, кто будет рядом, будет верить, что всё получится, помогать физически и эмоционально, при этом понимая, что происходит.
Больше всего я люблю, когда мне говорят: мне понравилось рожать! — признаётся Инна.
Каждая достойна того, чтобы получить положительный опыт того, как малыш появляется на свет — независимо, прошло всё естественно или с вмешательством. Это и есть миссия доулы».
По её словам, организовать участие помощницы сейчас можно во всех калининградских роддомах. Будущая мама сама находит доулу и предупреждает медицинское учреждение о её присутствии. Важный момент: доступ туда имеют только те специалисты, которые состоят в АПД России, отметила Пересецкая.
«Это было идеально для всех»
Дарья Иванова выросла в Калининграде. Она стала матерью впервые и была счастлива разделить этот опыт с доулой. Девушка рассказала, что роды прошли комфортно. Моральная поддержка придавала ей сил и уверенности в себе, а самое главное — дарила чувство безопасности. У Дарьи больше нет страха, и она готова в будущем повторить этот опыт.
Другая жительница области, Юлия Садовникова считает, что без помощи доулы она бы не справилась. Девушка специально приезжала в Калининград, чтобы родить в сопровождении специалиста. Она очень боялась: в её семье старшие женщины часто рассказывали, как это больно. Наставница не только помогла ей самой настроиться и собраться, но и рассказала мужу Юли, как проходит процесс.
В момент схваток женщина несколько раз впадала в панику. В такие моменты доула брала Юлию за руку, напоминала дышать, говорила, что они просто помогают малышу.
Когда начались потуги, я смотрела ей в глаза и будто брала оттуда силы», — вспоминает девушка.
Когда всё закончилось, доула сразу поинтересовалась состоянием мамы. Для Юлии это тоже было очень важно.
Калининградка Дарья П. сама работает старшей медсестрой в одной из городских больниц. О помощницах в родах она узнала на групповых занятиях для беременных, которые посещала вместе с мужем.
Девушка рожала впервые, и ей было важно тщательно подготовиться, узнать ответы на все вопросы. Когда начались схватки, специалист приехала к ней домой, помогла оценить состояние и вовремя вызвать скорую. Она следила, чтоб Дарья правильно дышала, массировала поясницу, давала попить.
«В роддом приехали уже с раскрытием восемь сантиметров — это было идеально для всех, — вспоминает Дарья. — Я очень благодарна, что в такой важный для нашей семьи момент она была с нами».
«Окутывающая забота». Так называет свой опыт общения с доулой Мария Воробьёва. Девушка выросла в Ладушкине, сейчас живёт в Калининграде. Она познакомилась со своей наставницей на курсах для беременных и сразу поняла, что может ей доверять.
В родзале та создала спокойную атмосферу: приглушила свет, включила аромадиффузор, помогала Марии менять позы, делала массаж крестца с помощью шарфа ребозо. Когда схватки внезапно остановились, она предложила женщине сделать несколько упражнений — и процесс снова пошёл.
Иначе я бы, наверное, просто лежала и ждала», – признается девушка.
Доула без слов понимала, что нужно делать, в нужное время звала врачей. Мария говорит, что никогда не забудет помощь, которую получила в этот важный день.
Взгляд изнутри: мнение акушерки
Калининрадская акушерка Ольга М. работает в родильных домах больше 20 лет. За её плечами — сотни сложных и экстренных случаев, ведь в процессе схваток или потуг всё может измениться за несколько секунд. Ольга категорически против домашних родов и подчёркивает важность медицинской помощи.
Когда она только узнала о существовании доул, отношение к ним у неё было настороженное, признаётся Ольга. Многие коллеги отзывались о них негативно, считали, что они вмешиваются в дело профессионалов и «усложняют жизнь» медицинскому персоналу.
Однако сейчас, попробовав такое сотрудничество, Ольга убедилась: психологи-доулы — это ощутимое подспорье для неё. «Я поняла, что можно расслабиться. Мы понимает друг друга без слов, доверяем им, а они доверяют нам», — пояснила акушерка. Ольга считает, что в родах должна работать команда.
Доктор — это мозг, акушерка — руки, а доула — опора», — объясняет медик.
Она рекомендует обращаться к наставнице в первую очередь тревожным женщинам и тем, кто готовится стать мамой впервые.
Однако специалист подчёркивает: психолог ни в коем случае не может и не должен заменять врачей. Если речь идёт о вопросах здоровья, они — главные. В её практике был случай, когда доула по телефону отговаривала беременную от операции. Такое недопустимо — это могло закончиться трагедией. К счастью, женщину удалось предостеречь от этого опрометчивого шага.
Пока не для всех
Несмотря на все счастливые истории, опыт родов с помощницей не всегда оказывается идеальным. В интернете женщины нередко делятся опытом общения с токсичными наставницами: встречаются манипуляции, невыполнение договорённостей. Кто-то жалуется на чрезмерное внимание, даже навязчивость. Кто-то — на сон доулы во время схваток.
Других беременных от привлечения помощницы удерживает цена. Услуги сопровождения платные, полис ОМС их не покрывает. Поэтому для семей с небольшим доходом это часто недоступно.
Кроме того, специалистов этого профиля не так много: в Калининградском отделении Ассоциации профессиональных доул России сертифицированных специалистов сейчас всего четверо. Выбор небольшой — возможны ситуации, когда доула и роженица не сходятся характерами, не могут найти общий язык. А в родах это критично — поддержка должна быть комфортной и доверительной.
Сдерживает развитие этой услуги и то, что что официального статуса в России у доул нет. Они не вправе устроиться на работу в роддом по трудовому договору, в федеральном законодательстве нет чётких правил, что именно она может или не может делать, оказывая помощь. Не существует и прописанного порядка допуска, требований к документам.
Поэтому найти законный способ пустить постороннего человека в родзал медицинским учреждениям не всегда просто. Приоритет у тех, кто уже имеет диплом психолога или акушерки — в этом случае легальный допуск доуле оформить проще.
В 2022-м жительницы Калининграда жаловались губернатору на недостаток поддержки в родах и просили расширить список сопровождающих.