Корвет Балтийского флота отработал манёвры с кораблями ВМС Ирана в Оманском заливе

Корвет «Стойкий» совместно с кораблями ВМС Ирана принял участие в учениях «Пассекс». Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота во вторник, 17 февраля.

В манёврах, которые прошли в акватории Оманского залива, также участвовали фрегат «Алванд», корвет «Шахид Саяд Ширази» и ракетный катер «Нейзе». Помимо совместного маневрирования, экипажи провели тренировки по связи и по обеспечению безопасности гражданского судоходства.

«Руководство действиями сил осуществлялось российской и иранской сторонами поочередно. Основной задачей учения «Пассекс» являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Ираном», — отметили в пресс-службе Балтийского флота.

В порту Бендер-Аббас российские моряки пополнили запасы топлива, воды и продовольствия и продолжили выполнять боевую задачу в дальнем походе.