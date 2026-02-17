20:46

В Зеленоградске пожилых людей решили научить падать и не ломаться

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Зеленоградске решили необычным способом снизить травматизм на скользких улицах. Для возрастных горожан в центральной библиотеке имени Юрия Куранова прочтут лекцию на тему «Профилактика падений и травматизма у пожилых людей». На встречу приглашает газета «Волна».

Врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья Марина Белоусова поможет пожилым людям осознать риски и принять меры, чтобы снизить вероятность переломов и сохранить качество жизни. Мероприятие пройдёт 18 февраля в 14:00, вход свободный.

Пенсионерка из Багратионовска сломала руку на гололёде и отсудила за травму компенсацию в 130 тысяч рублей. Женщина почти год ждала решения суда.

