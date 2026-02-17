Сергеева, Баграмяна или Мира: Дятлова поделилась мыслями о том, где могут появиться новые пешеходные улицы

ВКонтакте

В Калининграде пока не планируется увеличивать число пешеходных улиц. Об этом журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 17 февраля.

«Мы для себя взяли как основу идеологии, что Калининград — это город для людей, город для пешеходов. Но нужно ли создавать ещё одну полностью пешеходную улицу? Вопрос всегда в том, как это повлияет на движение транспорта, особенно общественного», — отметила сити-менеджер.

Говоря о возможных кандидатах на такое перевоплощение, Дятлова упомянула проспект Мира, который, по мнению многих калининградцев, мог бы стать такой улицей. Однако это потребует значительных изменений: «Если мы перекроем проспект Мира, нам нужно будет полностью изменить трафик, включая отказ от трамвая. Это, конечно, возможно, но крайне сложно. Изменения могут повлиять на общий поток движения, и очевидно, что это не всегда приведёт к улучшению».

Рассматривался вариант и с улицами Сергеева и Баграмяна. Последняя расположена рядом с Музеем Мирового океана.

«Можно создать пешеходную зону здесь, но возникает вопрос: зачем это делать, если в этом районе не будет достаточной активности?» — поделилась сомнениями Дятлова.

По словам главы администрации, сейчас ставка делается на сами тротуары. «Это пространство, где происходит жизнь города. Мы высаживаем деревья, устанавливаем скамейки, а также выделяем зоны для средств индивидуальной мобильности, таких как велосипеды и самокаты. Это должна быть не просто дорога для пешеходов, а место для общения и отдыха», — объяснила она.

Дятлова напомнила, что Алексей Беспрозванных активно поддерживает программу ремонта тротуаров в Калининграде: «Второй год подряд губернатор выделяет средства на улучшение тротуаров в разных частях города, и эта работа будет продолжена».