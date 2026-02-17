В Балтийске горожанка рубит лёд крепостного рва, чтобы помочь цаплям пережить суровую зиму (фото, видео)

ВКонтакте

В Балтийске Светлана Чекина — местная знаменитость. Женщина помогает птицам много лет подряд, подкармливая их в холодное время года. В эту зиму ей пришлось спасать замерзающих во рву крепости Цитадель цапель при помощи не только рыбы, но и ледоруба. Об этом «Клопс» рассказали знакомые женщины, а позже мы отыскали и её саму.

«Во рву у нас часто зимовали цапли — климат позволял. Я подкармливала их мелкой рыбёшкой. А тут, как ударили морозы, воду сковало льдом. И я поняла — надо действовать», — рассказывает женщина.

Каждый день Светлана при помощи подручных средств долбит на водоёме полынью. «Сначала поддерживала у берега я эту прорубь, чтобы не замерзала. Потом, когда морозы пошли очень сильные, пришлось обратиться в «Благоустройство». Приехали ребята и большими бензопилами выпилили большую такую промоину», — рассказывает женщина.

С тех пор Светлана каждый день в любой мороз поддерживает новое место обитания пернатых и продолжает кормить птиц. Благодаря ей во рву зимуют три цапли, утки, вороны, бакланы, стайки маленьких птиц.

Они меня уже по голосу узнают и летят со всех сторон», — со смехом говорит женщина.

За свою жизнь она сменила множество занятий: была риелтором, дизайнером, мастером маникюра. Сейчас выбрала такое дело, которое не мешает помогать пернатым.

«Пенсию мне ещё не назначили, а в силу возраста мало куда берут, поэтому я работаю уборщицей. Мне важно, чтобы труд не отнимал время от моих главных задач, увлечений, так скажем», — поясняет Чекина.