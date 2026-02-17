Власти Калининграда определились, как будет выглядеть новый эстакадный мост, построенный на месте старого

ВКонтакте

Проектирование нового эстакадного моста в Калининграде вышло на финишную прямую. Об этом журналистам сообщила глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 17 февраля.

«Мы уже провели все проектные изыскания, получена необходимая информация. Обсуждения внешнего вида моста завершены, были выбраны основные технические решения», — рассказала сити-менеджер.

Проектирует мост институт «Гипростроймост», срок завершения этой работы намечен на июнь текущего года. «Невозможно бесконечно обсуждать. Принятые решения будут реализовываться. Считаю, что обсуждений с архитекторами и неравнодушными жителями было достаточно. Теперь мы фокусируемся на технической проработке, а также на окончательной смете выбранных решений», — уточнила Дятлова.