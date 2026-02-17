В поликлинике на Огарёва компьютеры не обновляли почти 10 лет — Беспрозванных

ВКонтакте

В Калининграде в поликлинике на улице Огарёва технику не обновляли около десяти лет. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 17 февраля.

«Когда приезжаю в поликлинику или больницу, часто слышу от врачей жалобы на устаревшие компьютеры. Говоря простыми словами, виснут, долго выгружают информацию и так далее. При этом каждому важно получить справку, выписку, рецепты быстро <...>. Нашим врачам же необходимо комфортное место работы и современная техника», — написал глава региона.

Губернатор отметил, что в этом году Калининградская область закупит около 800 компьютеров для медицинских учреждений. По словам Беспрозванных, за два года в регионе планируют обновить все рабочие места врачей: «Не только технику, но и мебель, где это необходимо».