Мэрия Калининграда запретила движение автобусам и грузовикам по двухъярусному мосту

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Автобус №4 в Калининграде больше не будет ходить через двухъярусный мост из-за состояния путепровода. Об этом «Клопс» заявила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 17 февраля.

«Двухъярусный мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. Мы ограничили по нему движение большегрузных автомобилей и в том числе убрали единственный автобус, который там ходил. Почему убрали? Потому что его (мост — ред.) нужно сохранить в нормативном состоянии, не допустить ухудшения до завершения строительства нового автомобильного моста и подготовки к реконструкции первой эстакады», — пояснила Дятлова.

Как сейчас ходит «четвёрка»

С 19 января №4, следующий от Северной горы до завода «Янтарь», курсирует по улице Генерал-фельдмаршала Румянцева, далее по Московскому проспекту (с разворотом в районе улицы Октябрьской), затем по Ленинскому проспекту и Портовой.

В обратном направлении — по Портовой и Железнодорожной, через площадь Калинина, затем по Ленинскому и Московскому проспектам и снова на улицу Румянцева.