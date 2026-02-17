В Советске прошёл атомфестиваль «День науки»: школьники представили инженерные разработки и посоревновались в создании проектов

В лицее №10 Советска состоялся атомфестиваль «День науки», объединивший юных исследователей, инженеров и всех, кто увлечён точными дисциплинами. Организаторы первого научного школьного фестиваля — Дирекция Балтийской АЭС, администрация лицея №10, Управление образования г. Советска. Участники фестиваля продемонстрировали свои знания и приняли участие в научном соревновании: за один час им предстояло придумать и защитить проект. Победителя определило объективное жюри — сами лицеисты и их наставники.
Аддитивные технологии, управление дронами— всё это теперь часть учебной программы начиная с младших классов. Школьники 10-го лицея Советска с интересом осваивают технологии, которые ещё недавно казались фантастикой, и демонстрируют свои знания на фестивале. Рассказывает ученик 6-го класса лицея №10 г. Советска Даниил Освальт:
«Эта программа специально создана для того, чтобы создавать 3D-модели и макеты разных объектов. Можно задавать размеры, задавать по разным координатам, чтобы получилось то, что ты хочешь».
Ребята уверенно печатают на 3D-принтерах шахматные фигуры, модели атомных реакторов и детали космических ракет, осваивая перспективную профессию инженера по аддитивным технологиям.
Особый интерес на фестивале вызвала площадка Музея занимательных наук из Калининграда, превратившаяся в захватывающее шоу. Школьники с восторгом отзывались о разнообразии активностей: от лекций об искусственном интеллекте до математических фокусов и построения созвездий на координатной прямой.
Программа фестиваля была максимально насыщенной. Информационный центр по атомной энергии Калининграда провёл для лицеистов интеллектуальную игру «Адреналин», а студенты Технологического колледжа Советска подготовили оригинальную викторину «Молекулярная кухня».
В IT-кубе, который успешно работает на базе 10-го лицея уже три года, перед школьниками выступили специалисты Дирекции Балтийской АЭС. Они рассказали о принципах работы атомных станций и перспективах отрасли. Говорит руководитель направления Дирекции Балтийской АЭС Вячеслав Видюк:
«Чтобы в перспективе кто-то из ребят развивал науку — научные разработки, технологии, а кто-то применял результаты научной деятельности на практике. Поэтому госкорпорация "Росатом" и её подразделения, в частности Дирекция строящейся Балтийской АЭС, очень тесно сотрудничает с учебными заведениями. Победителей наших конкурсов мы вывозим на атомные объекты, чтобы познакомить с технологиями, производственными процессами атомной промышленности».
В лицее №10 Советска, где при поддержке атомщиков открыт профильный атомкласс, создана уникальная среда для развития будущих учёных и исследователей, рассказывает директор лицея Татьяна Разыграева:
«У нас есть структурное подразделение IT-куб, которое существует у нас уже три года. Здесь есть много возможностей, чтобы дети развивались. Мы участвуем во всех конкурсах, которых проводятся по сети школ "Росатома", также наш лицей является членом консорциума развития инженерно-технологического направления».
Кульминацией фестиваля «День науки» стало вручение памятных призов от атомщиков. Главный кубок фестиваля завоевала команда, работавшая на медицинской научной площадке. Однако, как отметили организаторы фестиваля, главный результат праздника — это новые знания и яркие впечатления, которые останутся с ребятами надолго.