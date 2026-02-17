В Советске прошёл атомфестиваль «День науки»: школьники представили инженерные разработки и посоревновались в создании проектов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В лицее №10 Советска состоялся атомфестиваль «День науки», объединивший юных исследователей, инженеров и всех, кто увлечён точными дисциплинами. Организаторы первого научного школьного фестиваля — Дирекция Балтийской АЭС, администрация лицея №10, Управление образования г. Советска. Участники фестиваля продемонстрировали свои знания и приняли участие в научном соревновании: за один час им предстояло придумать и защитить проект. Победителя определило объективное жюри — сами лицеисты и их наставники.

Аддитивные технологии, управление дронами— всё это теперь часть учебной программы начиная с младших классов. Школьники 10-го лицея Советска с интересом осваивают технологии, которые ещё недавно казались фантастикой, и демонстрируют свои знания на фестивале. Рассказывает ученик 6-го класса лицея №10 г. Советска Даниил Освальт:

«Эта программа специально создана для того, чтобы создавать 3D-модели и макеты разных объектов. Можно задавать размеры, задавать по разным координатам, чтобы получилось то, что ты хочешь».

Ребята уверенно печатают на 3D-принтерах шахматные фигуры, модели атомных реакторов и детали космических ракет, осваивая перспективную профессию инженера по аддитивным технологиям.