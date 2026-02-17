Не трамвай №3, а маршрут №3: в Калининграде хотят пересмотреть принцип работы транспорта

В Калининграде могут пересмотреть систему нумерации маршрутов общественного транспорта. Об этом заявила глава администрации города Елена Дятлова.
Ещё с советских времён разные его виды имели одинаковые номера. В Калининграде есть две «тройки» и «пятёрки» (трамвай и автобус) и две семёрки (троллейбус и автобус). Некоторые курсируют по одним и тем же улицам.
Эксперты считают, что нумерация должна быть сквозной. Например, с северной до южной окраины города пройдёт маршрут №1, и под этим номером пойдут и автобус, и троллейбус, и электробус. Такая схема чем-то напоминает устройство метро, где каждая ветка имеет свой цвет.
По словам Дятловой, вопрос введения сквозной нумерации будет рассмотрен перед формированием транспортной сети. В 2026 году планируется обновить маршрутную карту города.
«Мнения разделяются: люди всё равно привыкают к тем или иным номерам. Иногда желание сделать идеально и системно может быть не воспринято жителями: не делайте нам, как лучше — оставьте нам, как хорошо», — отметила Дятлова.
Окончательное решение, по её словам, будут принимать транспортные специалисты совместно с жителями города.
Особенно актуальной эта тема становится в экстренных случаях. Например, в конце прошлой недели из-за технических сбоев вместо троллейбуса на линию временно выпустили автобус. Пассажиры запутались, так как ждали один транспорт, а приехал другой.
Сквозная нумерация позволила бы без путаницы запускать дублёры, например, на время ремонта путей. Такая ситуация возникла на проспекте Мира, когда вместо трамвая №5 вышел автобус №18.