Капучино за 300 рублей: калининградцев призвали готовиться к росту цен за чашку кофе

В 2026 году в области прогнозируется рост стоимости напитков в кофейнях. Об этом «BFM Калининград» пишет в своём телеграм-канале во вторник, 17 февраля.

Издание ссылается на данные участников рынка. По их оценке, в октябре 2025-го килограмм зернового или молотого кофе стоил на 35% дороже, чем годом ранее. Растворимый прибавил 23%, а чашка готового напитка в заведениях — в среднем 22%. На цены прошлого года, по словам предпринимателей, повлиял неурожай 2024-го, который спровоцировал скачок котировок на крупнейших биржах.

При этом представители бизнеса подчёркивают: сильнее всего выросли не сами зёрна, а сопутствующие расходы. Речь идёт об аренде, коммунальных платежах, налогах и расходных материалах, без которых кофейни не могут работать.

«Сам кофе не подорожал. Или подорожал всего на 2-4%. Подорожало всё связанное с кофейным бизнесом в целом. Это аренда — все подняли на НДС. Это коммуналка — если мы раньше платили 25 тысяч, теперь будет 32 тысячи. У нас подорожали расходники: туалетная бумага, резиновые перчатки, губки, всё, что связано с обслуживанием кофейни в целом вынуждает поднимать цену на чашку», — рассказал владелец сети «Прачечная» Илья Вареха.

По его словам, за прошлый год в сети дважды индексировали цены — весной и в декабре по 8%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост налоговой нагрузки. Предприниматель не исключает ещё одного повышения весной и считает, что в 2026-м в Калининграде может появиться капучино по 300 рублей.

Вареха также отметил, что сильнее всего на себестоимость влияет молоко: за год оно подорожало примерно в полтора раза. Это особенно чувствительно для латте и других напитков, где молочная составляющая занимает большую часть объёма.

По оценкам рынка, специальные позиции с большим количеством ингредиентов и сложной рецептурой в этом году могут превысить психологическую отметку в 400–500 рублей. Сами кофейни всё чаще зависят от формата to go — напитки навынос остаются основным источником выручки. В материале говорится, что в Калининграде уже стало заметно меньше людей со стаканчиками в руках по сравнению с ситуацией двух-трёхлетней давности.