Калининградские учёные сняли одну из самых известных туманностей Ориона (фото)

Астрономы БФУ им. И. Канта провели съёмку туманности Конская Голова (Barnard 33), которая входит в состав Облака Ориона в одноимённом созвездии. Об этом сообщили в телеграм-канале университета во вторник, 17 февраля.

Конская Голова относится к тёмным туманностям — это плотные облака космической пыли, которые поглощают свет ближайших звёзд. Характерный силуэт хорошо виден на фоне красноватого свечения ионизированного водорода. Его подсвечивает Альнитак — голубой сверхгигант, входящий в пояс Ориона.

Туманность расположена в нашей галактике на расстоянии около 1,5 тысячи световых лет от Земли. Она является частью огромного газопылевого комплекса Облако Ориона.

«На его фоне туманность выглядит скромно, но не стоит обманываться — её поперечник составляет около трёх с половиной световых лет, то есть сопоставим с расстоянием от Солнца до Альфы Центавра. Масса туманности тоже впечатляет — по разным оценкам она может достигать 250 масс Солнца! <...> Прямо сейчас за тёмной завесой этой туманности активно протекают процессы звездообразования», — рассказал руководитель астрономического сообщества вуза Алексей Байгашов.