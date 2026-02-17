Более 150 самозанятых в Калининградской области уже оформили себе возможность уйти на больничный

ВКонтакте

В Калининградской области более 150 самозанятых вступили с начала года в систему добровольного соцстрахования. Теперь на них распространяется оплата больничного, сообщили «Клопс» в региональном отделении Социального фонда России во вторник, 17 февраля.

Правда, возможностью этой воспользоваться первые застрахованные смогут лишь к середине лета. Право на «больничный» возникает только через полгода после внесения годового взноса или те же шесть месяцев регулярных платежей.

Размер пособия зависит от страховой суммы: её человек выбирает самостоятельно — 35 000 или 50 000 рублей. В первом случае годовой взнос составит 16 128, во втором — 23 040 рублей. В первый год самозанятые смогут рассчитывать на 70% от максимальной выплаты.

Отделение Соцфонда перечисляет деньги в течение 10 дней после закрытия больничного листа — при условии, что человек подтвердил согласие на выплату в приложении «Мой налог» или на портале госуслуг.